政院下令禁用陸製資安設備 陳其邁：高市府已全面盤點

美國眾議院議長裴洛西日前訪台，超商及台鐵新左營站看板遭駭，引起政府對資安問題關注，行政院對此已發布禁用陸製資通產品命令。高雄市長陳其邁今早表示市府昨在市政會議已討論此事，將不斷盤點設備，強化資訊安全。

陳其邁說明高市府幾項防範資安漏洞重點，第一是進行資安的人才培育，有階段性並分不同的級別進行加強，市府也會請資安專家安排課程訓練，強化地方資訊安全的應變能力。

陳其邁表示，過去他在行政院服務時也當過資安長，以全台灣來講，地方的資安能力，的確比較不足，因此必須加強培訓。

他指出，資安會出問題，通常是open source（開放源碼），一些開放的小程式、小軟體常會有資安漏洞，所以必須全面盤點。再者，有些資安設備來自中國大陸，常常可能遭植入木馬程式，或者有些是資料庫的處理，是在大陸地區。

由於公部門機關單位非常多，民間很多企業單位也有，針對陸製資安設備問題，高市政府會進一步盤點。