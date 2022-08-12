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高雄人行道像「狗皮藥膏」 議員批醜要求改善工法

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市議員李雅慧發現高雄市人行道磚面常有受損情況，現在的鋪面很難維護。圖／李雅慧服務處提供
高雄市議員李雅慧發現高雄市人行道磚面常有受損情況，現在的鋪面很難維護。圖／李雅慧服務處提供

高雄人行道鋪面品質受詬病，議員李雅慧今天在議會質詢指出，人行道鋪面凹凸不平，修補後常像貼狗皮藥膏愈拼愈醜，應思考新材質，跳脫過去人行道的磚面思維。市府工務局長楊欽富表示，市府已採用新工法施作人行道，逐步改善。

高雄市議會今日進行工務部門業務質詢，民進黨議員李雅慧指出，高雄人行道大量使用人行磚，機車騎上去造成破壞，常發現凹凸不平的不平整狀況，若是單塊壞掉就被抽換，呈現材質不同、顏色不同的人行磚，最後像貼狗皮藥膏一樣，愈拼愈醜。

李雅慧說，鄰近國家日本的人行道很少用磚塊，走起來也不會凹凸不平，另有桃園市使用水泥人行磚，也具備透氣透水效果，市府未來施作人行步道要跳脫過去思維，採用不同材質鋪設，建議找個示範點實驗。

工務局長楊欽富答詢說，人行道材質過去使用金錢磚、連鎖磚，以透水鋪面為主，會壞掉是受樹根隆起、地底管線引發基礎流失、重車輾壓或地震搖動等外力因素影響，目前從南京路開始使用混凝土PC刷毛方式施作，底下配有鋼筋網，完成後平整美觀。

高雄市議員李雅慧發現高雄市人行道磚面常有受損情況，現在的鋪面很難維護。圖／李雅慧服務處提供
高雄市議員李雅慧發現高雄市人行道磚面常有受損情況，現在的鋪面很難維護。圖／李雅慧服務處提供
高雄市議員李雅慧指出，高雄不少地方的人行道磚面隆起難維護，工程單位要設法改善。記者徐白櫻／翻攝
高雄市議員李雅慧指出，高雄不少地方的人行道磚面隆起難維護，工程單位要設法改善。記者徐白櫻／翻攝
日本街道的人行道美觀又平整。圖／李雅慧服務處提供
日本街道的人行道美觀又平整。圖／李雅慧服務處提供

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