高雄燈塔估9月開放 增步道燈光串聯旗後砲台

古蹟高雄燈塔經交通部斥資5000萬元修復活化，增設輕食區和木棧道，並規劃步道照明及景觀設施，串聯旗後山登山入口、高雄燈塔至旗後砲台，預計9月初對外開放，可夜間參觀。

高雄燈塔位於旗津區旗後山頂，1918年建置迄今已有百年歷史，指引無數船隻進出港口、見證高雄港及城市發展軌跡。

為古蹟保存活化及日夜開放，交通部航港局於民國106年起進行第一期整建，去年8月再投入2720萬元啟動「高雄燈塔修復及再利用二期工程」，修復活化總金額達新台幣5000萬元，推動漫步輕食活化再利用，將可夜遊高雄燈塔，同步欣賞西灣夕照、高雄港景、旗津沙灘三大美景。

立委賴瑞隆指出，昨天邀集交通部觀光局副局長林信任、航港局南部航務中心主任張博彥，及林務局、港務公司、國家自然公園管理處、國防部軍備局、高雄港區土地開發公司、高雄市政府等單位到高雄燈塔、旗後砲台會勘，視察高雄燈塔修復及周邊設施、步道照明及植栽環境改善進度。

張博彥指出，高雄燈塔修復工程包含海景輕食區、步道區、輕食廣場區、燈塔空間整理、公共廁所、停車位及夜間照明設備，針對燈塔周邊及聯外道路，也增設景觀植栽、告示指引牌、公共藝術、管制閘門等設施，以提升觀光休憩夜間安全及品質；其中輕食服務區及文創販賣設置於燈塔下方兩間房舍，將委由土開公司經營。

針對開放時程，張博彥告訴中央社記者，原定8月底開放，但因準備不及，預計延後到9月初正式對外開放。

林信任表示，旗津觀光設施日益完善，今年黑沙玩藝節及啤酒節成效顯著，交通部觀光局將會持續補助協助，高雄燈塔將開放及燈塔砲台串聯步道，深具歷史特色及價值，觀光局會邀請更多國際觀光團來踩線，列入來台觀光必遊路線之一。