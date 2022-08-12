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全國最年輕鄉長涉貪復職 陳亞麟：連任與否傾聽民意
36歲的無黨籍屏東縣枋寮鄉長陳亞麟，是全國最年輕鄉長，因涉貪被屏東地院收押後，縣府於4月12日指派參議黃道東代理，陳8月1日獲釋申請復職，縣府定15日辦理復職交接；陳說，全案進入司法程序，靜待司法調查，復職後將緊盯台1線枋寮水底寮外環道、屏南快速道路和枋寮漁港擴建案，至於年底是否拚連任，將傾聽民意，由鄉親決定。
屏東縣枋寮鄉公所爆發工程低價圍標索賄和收賄安插人事弊案，陳亞麟在3月11日經屏東地院裁定150萬交保，檢方抗告後4月8日裁定收押，後續檢方延押，8月1日獲釋；他在臉書以「投入公共事務的路上或許總會充滿荊棘」為題發文說，這3個多月來是他人生中莫大的艱難，雖然無奈，但初衷猶在，受到關注、疼惜及給予溫暖都抱持著最大感謝，全案已進入司法，相信未來司法會釐清真相，願光明能夠穿透雲層，照耀著黎民與大地。
陳亞麟交保後申請復職，縣府民政處定15日上午舉行復職交接儀式；陳說，目前枋寮鄉親最困擾的台1線水底寮段塞車問題，公路總局已核定外環道計畫，他復職後將時時緊盯，還有屏南快速道路、枋寮漁港擴建案，另前枋寮鐵道F3藝文特區正招在商，配合藍皮意象館啟用營運，可望帶入觀光人潮；至於即將到來的選舉，將由鄉親決定。
陳亞麟在沿海枋寮鄉念完國小、中學後，到都會區就讀大學、研究所及就業，曾是游錫堃競選團隊的一員。2017年以台北大學社會學碩士高學歷返鄉參選，原與時代力量合作，後來以無黨籍參選，以年輕、高學歷清新形象和主打「枋寮加速改變」當選，任內推動枋寮站前商圈改造和F3藝文特區活化，常在臉書貼美照行銷觀光，給人陽光青年印象，因案打亂下屆拚連任的規畫。
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