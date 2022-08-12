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台南加強取締拼裝電動二輪車 6月迄今沒入逾百輛

中央社／ 台南12日電

立法院4月三讀通過微型電動二輪車應經審驗合格、懸掛牌照及投保強制責任險，罰則10月上路，台南市在空窗期間加強取締，查獲就直接沒入，6月迄今沒入逾100輛拼裝電動車。

台南市政府今天發布新聞稿指出，部分民眾和外籍移工騎乘拼裝微型電動二輪車，時速遠超過法定25公里速限，頻頻肇事，危及安全。立法院4月三讀通過微型電動二輪車應經審驗合格、懸掛牌照及投保強制責任險，罰則10月上路。

台南市警局在新法執行前空窗期，加強取締拼裝微型電動二輪車，重點區域包括火車站、工業區路段等，一經查獲，依道路交通管理處罰條例沒入拼裝車；市警局統計，6月14日迄今，已查扣沒入63輛拼裝微型電動二輪車及改變電子控制設備40輛。

警方表示，「微型電動二輪車」是指經型式審驗合格，以「電力」為主，最大行駛速率在每小時25公里以下，且車重不含電池在40公斤以下或車重含電池在60公斤以下的二輪車輛。

不過，部分店家因牟利而化整為零進口大陸製不良零組件，拼裝後以低價販售給外籍移工或民眾，不僅沒有安全保障，時速甚至破百公里；台南市警局近3年統計資料顯示，台南市微型電動二輪車交通事故中，外籍人士占4分之1以上。

目前，警方除加強查緝，也設計中文、英文及越文、泰文、印尼文等5種語言文宣，向轄內外籍移工、仲介及雇主等宣導，提醒騎乘微型電動二輪車應遵守「三不三要」，「三不」是不酒駕、不使用手機、不改裝車輛；「三要」是要戴安全帽、要登記掛牌、要投保強制責任險。

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