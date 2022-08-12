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澎湖追風音樂節13日登場 將再掀觀光熱潮

中央社／ 澎湖縣12日電

2022澎湖追風音樂節將在13日晚間登場，昨晚試燈，讓馬公觀音亭園區光環境處處都是看點，夜間燈光閃耀迷人，可望繼花火節後，再掀起另一波澎湖旅遊熱潮。

觀光局澎湖國家風景區管理處長許宗民接受媒體訪問表示，「2022澎湖追風音樂節」，將往年的燈光節轉型以「風」、「光」、「音樂」與「故事」等，結合澎湖獨有海島風情、人文藝術、星光月色等，融合音樂和光韻律動的「澎湖好風光」主題，搭配沉浸式聲光體驗與夜光風箏點綴，將會發現園區處處讓人驚豔，是今年觀光活動的最大亮點。

澎管處表示，「2022澎湖追風音樂節」，8月13日至9月24日每晚6時30分起在馬公觀音亭園區登場。園區的澎湖追風趣、澎湖箏風光、歡樂掌聲、乘鯨破浪、澎湖上河圖、海底同樂會等主場區，五光十色、美不勝收。9月9日、10日還有炫彩夜光風箏與全台首見的「螢風而來」等演出，都是追風音樂節的亮點之一。

澎管處表示，追風音樂節活動期間，還安排有8場次的演唱會，卡司更是陣容堅強，包括Ella、玖壹壹、八三夭、艾怡良、Hebe田馥甄、告五人等16組金曲藝人歌手輪番上陣，民眾可配合音樂和光韻的律動，一起瘋風箏、瘋觀光、瘋音樂、瘋海洋，感受獨特的澎湖秋瘋季。

澎湖

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