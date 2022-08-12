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影／高雄市政府發言人群再添戰力 美女主播周璟瑜出列

聯合報／ 記者徐白櫻王昭月／高雄即時報導
高市府再網羅女主播周璟瑜（右二）出任市府發言人。記者王昭月／攝影
高市府再網羅女主播周璟瑜（右二）出任市府發言人。記者王昭月／攝影

繼網羅三立主播張硯卿出任發言人後，高雄市政府今天再有一名主播級發言人周璟瑜報到，今早她隨市長陳其邁視察大寮公共托育中心，陳其邁以「高雄女孩」形容她，周璟瑜表示，離家11年終於返鄉，她感謝陳其邁市長替她圓夢。

陳其邁今早受訪時也特別介紹周景瑜，他表示，周璟瑜自鳳新高中、中正大學畢業，曾任三立及台視主播，新聞採訪表現優異，此次希望借助她的長才推動高雄市政。

周璟瑜自稱是新生報到第一天，感謝陳其邁市長能讓「高雄女孩」回娘家上班，這個願望她足足等了11年，感謝市長幫她實現，未來會發揮所長，讓更多人知道高雄是宜居城市。

陳其邁就任將屆滿兩年，目前轉換競選模式，為加強市政推動與城市行銷，近日高雄市政府發言團隊添新戰力，先後網羅女主播張硯卿與周璟瑜。市府指出，張硯卿出生高雄，雄女畢業後就讀國立政治大學公共行政學系，之後投入新聞業，歷任中視、壹電視及三立新聞記者及主播，長期主跑政治新聞、並擔任政治新聞主管，擁有10年新聞經驗。

周璟瑜就讀國立中正大學政治學系，畢業後歷經三立新聞、台視新聞記者及主播，有完整新聞經歷，並曾採訪過香港反送中及兩韓高峰會等重大國際新聞。

至於市府發言人群是否偏好高顏值，陳其邁笑稱「我們不是靠外觀」。

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