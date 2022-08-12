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高雄市府新增2女性發言人 新聞界「豆花妹」入列
高雄市府今天公布新人事，一口氣網羅兩位電視台主播出身的新聞人擔任發言人。除日前已經曝光的張硯卿外，另有同樣出生高雄的周璟瑜今天上任。張硯卿32歲、周璟瑜33歲，兩位亮眼美女加入高雄市政府，將在高雄市長選舉期間擔任重要發言人工作。
市府指出，張硯卿、周璟瑜兩人皆在高雄出生，周是鳳新高中畢業，大學就讀國立中正大學政治學系，投入新聞圈後，歷任三立新聞、台視新聞記者及主播，曾採訪過香港反送中及兩韓高峰會等重大國際新聞。
張硯卿是雄女、政大公共行政學系畢業，歷任中視、壹電視及三立新聞記者及主播，長期主跑政治新聞，10年新聞經驗。
陳其邁表示，兩位新任發言人過去都是優秀新聞人，都是優秀的高雄女孩，回鄉回高雄服務，相信兩人均能發揮所長，協助市政推動，並強化城市行銷，讓市民更瞭解高雄市政府施政措施，歡迎「高雄女孩回家」。
周璟瑜原任職台視主播，有「台視豆花妹」封號，大學時期也是PTT熱門討論美女，曾在香港反送中採訪中受到外界注目。
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