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金門中秋博狀元餅上路 機場打造月球趣迎賓

中央社／ 金門縣12日電

金門尚義機場金門形象館配合中秋「博狀元餅」活動換展，打造充滿科技感博餅和歡樂氣氛的主題情境「博到月球趣」，旅客憑機票體驗擲骰子博餅試手氣，並有機會博得好禮。

縣府觀光處發布新聞表示，配合已登場的2022金門中秋博狀元餅活動，機場金門形象館的中秋博狀元餅主題情境展，以別具創意的「博到月球趣」，打造太空時代氛圍的中秋博餅，金門觀光大使水獺「阿特」以超萌太空人造型乘坐太空梭亮相，讓遊客乘坐阿特太空梭，一起航向月球。

旅客「登陸月球」後，還可和嫦娥造型的「阿特」玩超大太空梭博餅機，遊客按鈕啟動骰子漂浮滾動，依骰子總點數，從「月餅籤詩櫃」拿取屬於自己的中秋祝福籤詩，討個大吉大利。

觀光處長丁健剛表示，遊客入境金門時，持機票到金門形象館，與展區中的裝置藝術或體驗古服後拍照，上傳社群即可獲紀念品1份，並獲博餅體驗1次，彩品有金門高粱酒、文創花磚杯墊、麵線、牛肉乾和貢糖等。

金門形象館博餅特展到9月30日，每日活動體驗時間為上午9時到下午5時。觀光處表示，好禮數量有限，送完為止。

金門 太空人 中秋

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