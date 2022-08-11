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影／大雨+自來水噴泉 旗山派出所前成水鄉澤國

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
大雨滂沱加上自來水管破裂出現噴泉，高市旗山圓潭派出所前警方交維。圖／讀者提供
大雨滂沱加上自來水管破裂出現噴泉，高市旗山圓潭派出所前警方交維。圖／讀者提供

這兩天高雄下午都出現滂沱大雨，今午杉林、內門、旗山等區域都出現3小時雨量破100毫米雨勢。稍早旗山區圓潭派出所前更因自來水管破裂，出現2公尺高水柱，行經車輛全都放慢速度，警察也在現場交維。

自來水公司表示，因旗山區中正里和正街內自來水管維修工程，造成自來水無法由和正街內斷水，改由旗甲路三段165號前洩壓，引發自來水噴發狀況。噴泉從下午5點50左右，持續至6點40分，目前已完成水管洩壓，噴泉狀況解除。

氣象局資料，今天下午旗山區出現3小時雨量達110毫米，民眾說，大雨不斷，視線差，行經此路段時本以為是自己眼花，仔細看才發現真的是地面也在冒噴泉。

氣象局今午也發布豪雨特報，因午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，包括高雄市、屏東縣有局部大雨或豪雨，雲林至臺南地區及臺中、南投山區有局部大雨發生的機率，需注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防淹水。

大雨滂沱加上自來水管破裂出現噴泉，高市旗山圓潭派出所前警方交維。圖／讀者提供
大雨滂沱加上自來水管破裂出現噴泉，高市旗山圓潭派出所前警方交維。圖／讀者提供
大雨滂沱加上自來水管破裂出現噴泉，高市旗山圓潭派出所前警方交維。圖／讀者提供
大雨滂沱加上自來水管破裂出現噴泉，高市旗山圓潭派出所前警方交維。圖／讀者提供
大雨滂沱加上自來水管破裂出現噴泉，高市旗山圓潭派出所前警方交維。圖／讀者提供
大雨滂沱加上自來水管破裂出現噴泉，高市旗山圓潭派出所前警方交維。圖／讀者提供

氣象局 雨量 豪雨

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