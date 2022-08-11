影／大雨+自來水噴泉 旗山派出所前成水鄉澤國

這兩天高雄下午都出現滂沱大雨，今午杉林、內門、旗山等區域都出現3小時雨量破100毫米雨勢。稍早旗山區圓潭派出所前更因自來水管破裂，出現2公尺高水柱，行經車輛全都放慢速度，警察也在現場交維。

自來水公司表示，因旗山區中正里和正街內自來水管維修工程，造成自來水無法由和正街內斷水，改由旗甲路三段165號前洩壓，引發自來水噴發狀況。噴泉從下午5點50左右，持續至6點40分，目前已完成水管洩壓，噴泉狀況解除。

據氣象局資料，今天下午旗山區出現3小時雨量達110毫米，民眾說，大雨不斷，視線差，行經此路段時本以為是自己眼花，仔細看才發現真的是地面也在冒噴泉。