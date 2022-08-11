聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／大雨+自來水噴泉 旗山派出所前成水鄉澤國
這兩天高雄下午都出現滂沱大雨，今午杉林、內門、旗山等區域都出現3小時雨量破100毫米雨勢。稍早旗山區圓潭派出所前更因自來水管破裂，出現2公尺高水柱，行經車輛全都放慢速度，警察也在現場交維。
自來水公司表示，因旗山區中正里和正街內自來水管維修工程，造成自來水無法由和正街內斷水，改由旗甲路三段165號前洩壓，引發自來水噴發狀況。噴泉從下午5點50左右，持續至6點40分，目前已完成水管洩壓，噴泉狀況解除。
據氣象局資料，今天下午旗山區出現3小時雨量達110毫米，民眾說，大雨不斷，視線差，行經此路段時本以為是自己眼花，仔細看才發現真的是地面也在冒噴泉。
氣象局今午也發布豪雨特報，因午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，包括高雄市、屏東縣有局部大雨或豪雨，雲林至臺南地區及臺中、南投山區有局部大雨發生的機率，需注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防淹水。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言