中央開放3.5米單行道設停車場 高市交通局：原則上支持

不少都會區都面臨停車空間不足的問題，為解決停車問題，交通部今公告修法，放寬「路幅3.5公尺」以上的單行道，經地方主管機關認可，可設置臨時路外停車場基地，8月13日起上路。高雄市交通局表示，基本上支持中央放寬設置停車場條件，修法後可大量解決老舊社區停車問題。

交通局進一步說明，實際執行仍需現地會勘，包括路型、基地空間和居民意見等，「如周邊道路彎彎曲曲，對於車輛出入會造成不便，另基地如太大，增加太多車輛進出社區也會造成當地困擾。」

交通局指出，都會區內不少老舊社區都有停車問題，3.5公尺巷道基本上雙邊皆為紅線，為消防安全無法停車，全台老舊社區都有停車供給困擾。修法後，相信當地民眾多會支持設置停車場，社區周邊如無商圈、景點，基本上較不會有外車來停，可大幅解決社區停車問題。

交通部現行規定，提供小型車停放停車場，路幅寬度應達6公尺以上。但經地方主管機關認定無礙行車及安全者，得為5公尺以上。新法大幅放寬路外停車場設置規定，8月13日起實施。