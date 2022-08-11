中元普度 高雄為毛小孩辦專屬法會

中元普度不只撫慰亡靈，高市動物保護處今天也為毛小孩準備罐頭、飼料、零食及狗貓衣服等專屬供品舉辦動物慰靈法會，希望牠們也能吃飽、穿暖。

高雄市農業局動物保護處今午在燕巢動物保護關愛園區舉辦中元普度暨動物慰靈法會，開放市民參與，為園內收容及飼主家中的毛小孩祈求平安，也緬懷已逝毛小孩。

動保處長葉坤松表示，動物慰靈法會準備的供品包括寵物飼料、罐頭及狗貓愛吃的零食，牛羊愛吃的牧草等，還有狗貓專屬的衣服，希望讓已當天使的毛小孩們也能吃飽、穿暖。

主持法會的法師指萬事萬物皆有靈，藉由舉辦慰靈法會能讓逝去的動物得到安息，也讓飼主心靈得到慰藉。農業局長張清榮表示，這次舉辦中元動物慰靈祭典，希 望能讓生命萬物都得到同樣尊重，期許大眾愛護、善待身邊動物，也讓高雄市成為友善動物城市。