高雄輕軌又有4站測試中 10月通車到愛河之心站

高雄環狀輕軌美術館路段C20~C24站預計今年10月間通車，高雄市副市長林欽榮今天視察輕軌工程美術館路段整體進度，及中華藝校跨站人行天橋主結構施作情形。此天橋聯結中華藝校南、北校區，有家長反映天橋樓梯過窄，學生上下趕課不方便，建築師表示，是因天橋電梯口出入需留空間。

林欽榮表示，中華藝校跨站人行天橋是109年11月輕軌復工的重要配套之一，目前已完成橋梁鋼構組裝，正進行橋面、樓梯裝修作業，後續裝設電梯設備即可配合輕軌通車時程，提供師生安全便利來往南、北兩側校區。人行天橋也是開放大眾使用的公共設施項目，並提供鐵道迷高空近距離拍攝移動輕軌地景的絕佳拍攝地點。

目前高雄軌道建設四線齊發，包括輕軌、捷運黃線、捷運小港林園線、捷運岡山路竹延伸線。林欽榮說，輕軌部分，捷運局採分階段逐段通車，目前已通車至C20台鐵美術館站，今年10月間推進至C24愛河之心站後，可與捷運凹仔底站轉乘。近期捷運局已進行穩定性測試，包含列車靠站充電測試、號誌子系統、通訊子系統等功能測試，後續將由交通專家安排初勘、履勘，取得交通部營運許可後就通車。