快訊

防資安攻擊 公共電子看板禁用陸製資通產品

考生快來查…大學分發入學今放榜 錄取率預估再創新高

高市動保處普渡慰靈 專屬供品讓毛孩天使吃飽穿暖

中央社／ 高雄11日電

高雄市動保處今天舉辦中元普渡暨動物慰靈法會，特別準備寵物罐頭、飼料、零食及狗貓衣服等「毛小孩」專屬供品，希望「毛毛的好兄弟們」也能吃飽、穿暖。

高雄市農業局動物保護處今天下午在燕巢動物保護關愛園區舉辦111年度「公立動物收容所中元普渡暨動物慰靈法會」，開放市民報名參加，為園內收容及飼主家中毛小孩祈求健康平安，也緬懷逝世的毛小孩。

動保處長葉坤松表示，此次動物慰靈法會有高雄市流浪動物保育協會、高雄市動物福利協會、高雄市關懷流浪動物長照協會、高雄市寵物商業同業公會及高雄市獸醫師公會等多個團體參加，也有市民透過線上報名參加。

農業局新聞稿指出，舉辦動物慰靈法會，除了一起為往生的流浪動物誦經祈福，也祈求所內收容動物及家中毛小孩都能平安健康，民間寵物生命紀念業者也協助法會祭祀事宜，特別準備專屬「毛小孩」使用的供品。

供品包括寵物飼料、罐頭及狗貓愛吃的零食，牛羊愛吃的牧草等，還有狗貓專屬的衣服，希望讓已經當天使的毛小孩們，也能吃飽、穿暖。

主持法師表示，萬事萬物皆有靈，藉由舉辦慰靈法會能讓逝去的動物得到安息，也能讓飼主心靈得到慰藉，透過眾人誠心誦念祈福，希望這些往生動物能早日往好的地方輪迴轉世。

農業局表示，此次舉辦中元動物慰靈祭典，不僅緬懷園區內逝世的毛小孩，也替許多悼念家中過世毛小孩的飼主誦經祈福，以示生命萬物都應得到同樣尊重，期許大眾從身體力行，愛護、善待身邊的動物，也讓高雄市成為友善動物城市。

農業局長張清榮並表示，目前高雄市壽山及燕巢動物收容所均有提供市民自費送交寵物遺體服務，後續委託專業廠商集中焚化處理。

高雄市 毛小孩 法會

延伸閱讀

中元普渡謝恩祈福 把握三吉時避開一凶時

普渡拜白花油引熱議 民俗專家：心存善念即可

柯志恩主張補助做肺部斷層掃描 高市衛生局批沒做功課

公司普渡角落驚見火辣「長髮爆乳妹」網笑：來吃供品的？ 神人曝IG真相

相關新聞

關心離島中的離島 金縣府訪烏坵 解決醫療短缺

金門縣府一日快閃訪視「離島中的離島」烏坵鄉，當地長期缺乏醫療，為解決當地眼科、耳鼻喉科等五官科及皮膚專科醫療短缺，烏坵居...

高雄社宅包租代管 身障者指遭刁難

高雄市第3期社宅包租代管納入身心障礙者及65歲以上老人換居，議員卻接獲多名身障者陳情，指申請過程被包租代管業者以欠缺合適...

愛河小企鵝 翹班

高雄愛河灣「聊療漂漂河」上的6個貼圖明星充氣裝置，繼4日「貓爪抓」被強風颳裂洩氣，昨天「PP Mini小企鵝」也倒伏在水...

在地心產業／東港華珍食品打掉重練 煎餅吸引總統

屏東縣東港鎮華珍食品創立44年，6年前陷入債務危機，在日本食品大廠工作的第二代許裕麟被急扣回台救火，他大刀闊斧改進生產流...

高雄SKM Park Outlet 正式開幕

不讓義大世界購物中心專美於前，國內百貨龍頭新光三越首度跨足Outlet市場，位在高雄前鎮區SKM Park昨天開幕，副董...

影／旗山圓潭派出所前驚現2公尺噴泉 肇因是它

高雄市今傍晚雷電交加，降下滂沱大雨，位於旗甲路三段的旗山警分局圓潭派出所前，驚現約2公尺高的「噴泉」，員警穿雨衣警戒，一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。