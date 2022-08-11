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SKM Park 慶開幕 陳其邁邀新光三越集團再加碼投資
高雄SKM Park Outlets今天正式開幕，市長陳其邁應邀剪綵，感謝新光三越集團看好高雄、投資高雄，他更順勢再向集團喊話，希望再加碼投資。
SKM Park Outlets前身是大魯閣草衙道，易主後由新光三越集團進駐經營，也是新光三越旗下首間outlet mall。園區占地8萬7000平方公尺，除逛街、吃飯，亦有遊樂園、電影院，搭捷運紅線就能抵達，目前有220家店面及50個獨家品牌，全年3折起。
高雄市長陳其邁今應邀剪綵，他感謝新光集團看好高雄，投資高雄。隨著疫情解封，SKM Park Outlets將成為南部地區購物、休閒、觀光最好的去處，也是出入境旅客的購物天堂。
陳其邁說，前年7月，新光三越集團就表達高度投資意願，市府也成立單一窗口，全力協助。SKM Park Outlets距小港機場只有一、兩個捷運站，也鄰近亞洲新灣區，加上國道四通八達。
SKM Park Outlets今年完成改裝後，業績較去年增加約2成，新光三越集團指6月起疫情減緩，人氣逐漸回籠，對疫後零售市場表現很有信心。副總事長吳昕昌說，SKM Park Outlets結合商場、餐飲及鈴鹿賽道樂園等娛樂設施，outlet商場也老少咸宜，目前會員數已破5萬人。
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