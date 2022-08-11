影／愛河小小企鵝氣球消風 網友笑稱天氣太熱了

高雄愛河灣「聊療漂漂河」上的六個貼圖明星充氣裝置，繼日前「貓爪抓」被強風刮裂洩氣，還飛到路上被網友瘋傳，今天中午「PP Mini小企鵝」也被民眾發現倒伏在愛河水面上，網友驚呼「南部天氣太熱，企鵝受不了想翹班了」。高雄市文化局表示，因昨夜雨勢，大量雨水排入愛河灣，小企鵝流錨移位，目前進行重新定位調整，稍晚修復後將會重新展示。

高雄市政府將LINE的貼圖明星立體化，搬上愛河港灣，包括貓爪抓、塔仔不正經、PP Mini小企鵝、無所事事小海豹、ㄇㄚˊ幾兔、豆卡頻道等。超萌的大型充氣裝置在日間和夜間，都吸引民眾拍照。日前大港橋前的大型充氣裝置「貓爪抓」，突然爆裂洩氣，在旁拍照的民眾也傻眼，高市文化局緊急維護後恢復展出。