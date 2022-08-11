高雄旗津1個月吸引36萬觀光人次 住房率破7成

高雄市觀光局暑假在旗津推出不少活動，成功吸引人潮，統計7月9日至8月7日，共計達36萬人次造訪；另高雄許多旅宿、餐飲業者也在暑假陸續推出優惠，搶攻觀光國旅市場。

高雄市政府觀光局在暑假期間，於旗津區推出一系列活動提振觀光，包括黑沙玩藝節、啤酒嘉年華及有高達15公尺急速滑水道和26公尺大型水池的免費氣墊樂園等。觀光局統計，自7月9日到8月7日，成功吸引達36萬人次造訪。

觀光局今天發布新聞稿表示，暑假豔陽高照，氣墊樂園共有9座氣墊設施，可讓民眾玩水消暑，開放以來，最受歡迎的就是15公尺高的急速滑水道；氣墊樂園於每週五、六、日下午1時30分至6時30分持續開放至9月4日。

此外，旗津啤酒嘉年華13日將舉行「嘻哈電音趴」，有吾橋有水、影子計劃等樂團及B.T.O.D超越男孩、DJ Swallow a.k.a演出，當天舞台旁旗津沙灘吧也將舉辦比基尼派對，穿上比基尼另有優惠。

旗后商圈發展協會理事長陳昱宏表示，旗津老街假日用餐時段，各家海鮮餐廳及街邊小吃都有滿滿人潮。星享道酒店集團整合長周憲璋說，旗津道沙灘酒店在7月住房率直衝7成，突破旅館開幕以來7月最高紀錄。

高雄市觀光產業推動聯盟總會長、御宿集團總裁劉坤福對中央社記者表示，高雄還有文博會等系列活動，加上國旅補助優惠，旗下旅宿品牌推出搭配國旅補助最低0元入住方案，近期平均住房率也達7、8成。

另高雄許多業者也在暑假推出優惠，高雄英迪格酒店的Wok on the Park全日餐廳將於13日起，每週六、日開放午餐時段，獅子座用餐可免費喝價值新台幣220元的精釀啤酒。

高雄萬豪酒店和義大樂園也推出住宿案，家庭4人房含樂園午後套票，平日入住不到7000元。高雄萬豪酒店的京樂日本料理取得「日本產食材支援認證」，自日本空運酒類及食材，吸引饕客。

迪卡儂與in89豪華影城合作，於13、14、27、28日4個週末日辦理「視集」活動，於戶外免費放映「神偷奶爸」第2、3集，吸引親子同歡。