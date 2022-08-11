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高雄昨晚雷雨多處積淹水速退去 陳其邁提醒仍需防範

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄昨晚多處積淹水隨後退去，高市長陳其邁（中）提醒市民在極端氣候下，仍需小心防範。記者王昭月／攝影
高雄昨晚多處積淹水隨後退去，高市長陳其邁（中）提醒市民在極端氣候下，仍需小心防範。記者王昭月／攝影

高雄昨晚下起雷雨，苓雅區有路樹倒塌，鳥松本館路淹水半個輪胎之喎 ，燕巢區出現113.5mm強降雨，三民區出現路面短暫隆凸，高雄市長陳其邁今早受訪時表示，極端氣候下，高雄夏季常遇強降雨，市府會解決民眾淹水問題，也請大家在汛期間做好防範準備。

陳其邁表示，大家都知道極端氣候，尤其在夏季，高雄常會面臨這種強降雨，但市府會解決民眾淹水問題，例如燕巢旗楠路、永安區永安路以及仁武區澄觀路等，在治水觀察裡，積水都很快消退。不過現在還是夏季雷雨季節，提醒大家汛期或颱風期間，要做好準備。

昨晚高雄突下起雷雨，多處地區傳出積淹水，路樹倒塌的情形，據高市水利局觀測，最大時雨量發生在燕巢、岡山、仁武、永安等區，但以往的積淹水熱點，在降雨稍歇，積水就退去。

燕巢區橫山里長陳隆盛昨晚致電市長陳其邁，指燕巢雨勢很 大，好在水利局工程改善後有發揮效果。

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