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又一隻蹺班 高雄聊療漂漂河「PP Mini小企鵝」消轟扁

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
網友看到高雄聊療漂漂河的「PP Mini小企鵝」也倒伏在水面上，形容「又有一隻蹺班了」。圖／取自臉書「高雄美食地圖」
網友看到高雄聊療漂漂河的「PP Mini小企鵝」也倒伏在水面上，形容「又有一隻蹺班了」。圖／取自臉書「高雄美食地圖」

高雄愛河灣「聊療漂漂河」上的六個貼圖明星充氣裝置，繼4日「貓爪抓」被強風刮裂洩氣，今天「PP Mini小企鵝」也倒伏在水面上，網友驚呼「又一隻想翹班了」。高雄市文化局表示，因昨夜雨勢，大量雨水排入愛河灣，小企鵝流錨移位，目前進行重新定位調整，稍晚將會重新展示。

高雄市政府將LINE的貼圖明星立體化，搬上愛河港灣，包括：貓爪抓、塔仔不正經、PP Mini小企鵝、無所事事小海豹、ㄇㄚˊ幾兔、豆卡頻道等。超萌的大型充氣裝置在日間和夜間，都吸引民眾拍照。

4日下午大港橋前的大型充氣裝置「貓爪抓」，突然爆裂洩氣，在旁拍照的民眾也傻眼，直呼「還沒拍到牠生前的樣子」。文化局表示，由於瞬間風勢過大，「貓爪抓」充氣裝置受損，緊急維護後恢復展出。

今天上午，聊療漂漂河上的「PP Mini小企鵝」突然也倒伏洩氣。網友說，「小企鵝被熱爆了，他本來應該在南極生活，高雄害他爆了、消風」、「可能是被曬到中暑昏倒了」。也有網友猜，小企鵝是不想漂浮，想潛入水中消暑。

高雄市文化局表示，因昨夜雨勢，大量雨水排入愛河灣，小企鵝流錨移位，目前進行重新定位調整。檢查後沒有受損，稍晚將會重新展示。

民眾說，已經有2隻貼圖明星「蹺班」了，市府要趕快找出原因、解決問題，不然會有更多隻「蹺班」。

聊療漂漂河的「PP Mini小企鵝」貼吸許多遊客搶拍。本報資料照片
聊療漂漂河的「PP Mini小企鵝」貼吸許多遊客搶拍。本報資料照片
愛河灣聊療漂漂河上的貼圖明星「PP Mini小企鵝」，因流錨移位而消風倒伏。記者劉學聖/攝影
愛河灣聊療漂漂河上的貼圖明星「PP Mini小企鵝」，因流錨移位而消風倒伏。記者劉學聖/攝影

愛河灣聊療漂漂河上的貼圖明星「PP Mini小企鵝」，因流錨移位而消風倒伏。記者劉學聖/攝影
愛河灣聊療漂漂河上的貼圖明星「PP Mini小企鵝」，因流錨移位而消風倒伏。記者劉學聖/攝影

愛河灣聊療漂漂河上的貼圖明星「PP Mini小企鵝」，因流錨移位而消風倒伏。記者劉學聖/攝影
愛河灣聊療漂漂河上的貼圖明星「PP Mini小企鵝」，因流錨移位而消風倒伏。記者劉學聖/攝影

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