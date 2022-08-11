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高雄強降雨退水快 里長致電陳其邁感謝解決長年淹水

中央社／ 高雄11日電

高雄昨晚降大雨，各處積水情況較過往改善，時降雨量破百的燕巢有里長致電市長陳其邁感謝解決數十年淹水問題。但「PPmini小小企鵝」充氣裝置因愛河水量暴增移位，市府緊急調整。

高雄市昨天晚上降下大雷雨，鳳山、左營、三民區等多區達一級淹水警戒，苓雅區建國一路有路樹倒塌，燕巢區甚至出現時雨量113.5mm的強降雨。

高市水利局資料指出，過往積淹水熱點狀況，在昨晚強降雨下，排水都有明顯改善，且降雨稍歇積水即退去，顯見這2年市府相關排水改善作為，已有顯著之成效；燕巢區橫山里長陳隆盛更致電高雄市長陳其邁表示，這次燕巢雨勢相當大，但水利局工程有發揮改善效果，感謝市府解決旗楠公路數十年的淹水問題。

陳其邁今天表示，受極端氣候影響，高雄又常面臨強降雨，市府針對民眾迫切需要的問題，解決民眾淹水的困難，這次在燕巢區、永安區積水路段，積水都很快就消退了。

陳其邁說，例如在這次包括燕巢的旗楠路、永安的永安路，以及澄觀路等，在這次治水觀察裡，積水都很快消退；但也提醒，現在還是夏季雷雨、颱風季節，提醒民眾在汛期間要做好準備。

不過因昨晚瞬間雨勢太大影響，愛河水量暴增，導致放在愛河出海口的「PP mini小小企鵝」大型充氣裝置受水流沖刷位移。

高雄市政府文化局告訴中央社記者，已派團隊前往處理，上午先將裝置消氣，待調整好位置，會立即再讓PP mini小小企鵝重新跟大家見面。

高雄市政府文化局推出「台灣IP．高雄原創－聊療漂漂河」計畫，將LINE人氣貼圖角色貓爪抓、塔仔不正經、無所事事小海豹、豆卡頻道、ㄇㄚˊ幾兔、PPmini小小企鵝等6名高雄創作者所創作的LINE人氣貼圖角色，變成大型充氣裝置，漂浮在愛河上，夜晚還會發光，吸引不少人潮駐足在愛河周邊參觀、拍照。

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