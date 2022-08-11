金寧鄉博餅8月16日受理電話報名 「狀元王」可獲重型機車
「博狀元餅」是金門地區中秋節慶的特色習俗，也是每年各鄉鎮居民們共襄盛舉的民俗盛事，「2022年金門中秋博狀元餅」─金寧鄉博餅活動預定於8月27日下午18時起展開，將在8月16日上午08:30起開始受理報名，額滿為止。
金寧鄉公所表示，此次活動報名，採電話報名，活動報名總人數為1000人，額滿為止，每通電話限制報名人數2位。報名資格如下：一、以設籍在金寧鄉之鄉民為限，現場後補者資格亦同。二、參賽者須為7歲以上（104年8月27日前出生，含8月27日當日出生者可報名）。三、每人限報1場，不得重複報名。報名時請詳述參賽者姓名、身分證字號、出生年月日、戶籍地址及聯絡電話等資料。公所電話報名專線：082-373308、082-373297、082-373182、082-373194、082-373128共5支專線受理報名。
金寧鄉公所也表示，電話報名成功者，請於8月22日至8月26日08:30～12:00或14:00～17:30，於公所1樓服務台領取入場證，領取時請攜帶報名者之身分證或戶籍謄本或戶口名簿查驗領取。活動僅限「本人」參加，不得將「入場證」轉讓他人參加，違規者即取消參賽資格。
活動當晚也將依現場報到情況，開放設籍在金寧鄉之鄉民後補參賽，提醒參加後補者須帶「身分證(戶籍謄本或戶口名簿)」供活動方查驗身分，另現場亦有觀光體驗桌供各地遊客及其它鄉鎮鄉親同樂。
鄉公所表示，此次活動將場域布置古典風格，並由工作人員穿著古裝期待帶給民眾不同的活動體驗，另外本次彩品豐富，將提供具地方代表性特產，作為各桌初賽彩品，總決賽「狀元王」彩品為125CC 機車乙台；「榜眼」為電視乙台；「探花」為掃地機器人乙台；第4名至第10名同列優勝，彩品為「5公升白罈金門高粱酒」各乙盒。
鄉公所提醒因博餅活動當天，於下午13時30分起凡繞經「地政局」的公車，將改道直走「環島北路」，請搭車民眾配合，另，金寧鄉公所前廣場於26日下午13時起交通管制。
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