縣府關心「離島中的離島」烏坵鄉 一日快閃成果豐碩

金門縣政府秘書長陳祥麟9日率縣府團隊關心「離島中的離島」烏坵鄉，雖然是一日快閃，當天來回，但實地勘察地方建設並關懷烏坵鄉親，陳祥麟表示，縣府不會因烏坵鄉位處偏遠、人口少而減低關注，各相關單位應全力協助該鄉推動公共事務，促使該鄉政務永續運作。

陳祥麟日前率民政處、建設處、衛生局、動植物防疫所及林務所等縣府團隊同仁前往烏坵，一早抵達烏坵時，受到烏坵鄉長蔡永富、代表會副主席陳興德、前鄉長李毅強及軍方代表的熱烈歡迎。

他們首先勘查「烏坵鄉公所辦公廳舍拆除重建工程」，該項工程業已完成基地地坪灌漿，筏基樑牆模板組立及水電預留套管，刻正依契約進度執行中，陳祥麟表示，這項工程是中央補助，請烏坵鄉公所特別注意工程品質及期程之控管。

陳祥麟一行又前往瞭解烏坵鄉公所辦理「烏坵鄉村落整建工程」及「烏坵鄉小坵村公共設所新建工程」，2案工程經費達1500萬餘元，目前由公所積極洽詢廠商招標，但歷經3次招標，皆未有廠商投標，縣府將協助後續工程招標程序，期望工程能順利推動。

烏坵長期醫療缺乏，為解決當地眼科、耳鼻喉科等五官科及皮膚專科醫療短缺，烏坵居民因船期問題延誤就醫等問題，衛生局規畫今年度於烏坵鄉執行「原住民族及離島地區遠距醫療專科門診計畫」，此次已完成遠距會診設備數位五官鏡（數位眼底鏡、裂隙燈、皮膚耳科設備、檢查鏡等）及遠距平台架設，預計今年底由三軍總醫院松山分院、海軍陸戰隊烏坵守備大隊醫務及台中童綜合醫院三方共同協力開辦眼科、耳鼻喉科、皮膚科等專科遠距門診，以提升醫療可近性，完善烏坵居民基本醫療照護。

此行，林務所也進行島上造林綠化先期評估作業，除了使用儀器進行土壤分析，也挑選木麻黃及相思樹等樹種進行水寶盆的種植試驗，後續亦將評估邀請企業公益種樹計畫共同合作將種樹資源帶到烏坵，讓烏坵綠化資源更加豐富。