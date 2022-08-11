城中城原址周邊大樓拉皮 議員：市府不應差別對待

高雄城中城大樓去年10月因惡火被判為危樓，大樓拆除後改建為「府北公園」，預計9月底完工。為更新市容，高雄市政府啟動周邊舊大樓拉皮計畫，但議員指，新大樓也飽受拆除揚塵之苦，市府維護市容不該大小眼。副市長林欽榮表示，日前已協調替新大樓清洗外牆。

都發局申請到中央經費，斥資近5千萬，今年6月啟動城中城原址周邊6棟老舊建物立面拉皮整建維護作業。市議員簡煥宗指出，城中城大火後，市府展現高效率處理相關事宜，值得肯定，但周邊大樓更新計畫獨漏新大樓，讓住戶觀感不佳，「無論大樓新舊，大家在施工期間都忍受空氣品質低落和揚塵四溢之苦。」

簡煥宗說，城中城周遭有8棟大樓，其中6棟舊大樓已由市府協助拉皮，但不該獨漏其他兩棟大樓。自己從4月就開始溝通，但歷經3個多月都沒有下落，直到自己質詢前一天，市府才確認願意協助清洗外牆。「新大樓星愛河住戶僅是要求市府協助清洗大樓外牆，以及放在陽台的冷氣主機卡塵需清洗，這些都不是難事，市府不該差別對待。」

林欽榮指出，目前公園進度達53%，每天工程單位都會拜拜後才上攻。另清洗大樓的費用全額由市府支應，與舊大樓拉皮計畫爭取中央經費不同，會全力協助住戶。

簡煥宗也指出，城中城原址改為公園後，民眾有停車需求，市府應同步規畫。林欽榮回應，已要求交通局盤點停車需求和周邊停車空間，會在周遭找適合空間設停車空間、格位。

為安置城中城受災後，市府與中央合作，推出「公益性跨區區段徵收方案」，將在七賢國中舊址蓋600戶社宅。七賢國中舊址在今年5月18日完成拆除，現地也規畫1500坪社福設施及1000坪的青年共創空間，打造社區共融。社宅統包工程已於7月29日推出，預計2027年完工。