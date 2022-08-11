楊鎮浯聲帶長繭開刀噤聲 縣府發言人代班喉嚨

金門縣長楊鎮浯飽受胃食道逆流之苦，以至聲帶長繭，今天進行手術，並將遵照醫囑，4天內完全不能開口，2週內盡量不要說話；期間由縣府發言人吳伯揚為他的喉嚨「代班」。

吳伯揚接受中央社訪問表示，楊鎮浯因為飽受胃食道逆流之苦，胃酸長期浸潤喉部，以至於喉嚨長繭，多次呈現發炎狀況，半年多來每逢致詞講話，與會者都可明顯感受到他沙啞低沉的嗓音。

吳伯揚表示，楊鎮浯昨天在台北「2022 SDGs卓越城市論壇」演講後，即入住醫院，今天進行手術；術後將謹遵醫囑4天內「1個字也不能講」，2週內也盡量不要說話；將透過社群軟體等平台，以書寫方式和各界溝通，維持縣政運作。

楊鎮浯在臉書貼文表示，「這段日子，相信鄉親們已逐漸習慣鎮浯沙啞又磁性的嗓音了，但是為了大家的耳朵著想，鎮浯還是得去處理一下長繭的聲帶」；如果有事找他，吳伯揚和縣長辦公室主任陳志斌可以為他的喉嚨「代班」，為他發聲。

自1日上任擔任縣府發言人的吳伯揚說，楊鎮浯考量各業務單位人員平日公務煩忙，又要對外說明政策，為了減輕人員工作負擔，很早就計劃成立縣府發言人制度，利用這次「噤聲」時機，提早落實發言人制度。

吳伯揚並表示，這段時間以來，楊鎮浯嘗試中西醫緩和治療法，情況短暫改善，但因楊鎮浯需長時間講話，病情反反覆覆；這次經過醫師專業說明和幕僚評估，決定接受手術，以求一勞永逸。