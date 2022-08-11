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黃捷批包租代管業者歧視身障租客 盼成立單一窗口

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市議員黃捷替身障者發聲，申請入住包租代管過程遭遇不公平對待。記者徐白櫻／翻攝
高雄市議員黃捷替身障者發聲，申請入住包租代管過程遭遇不公平對待。記者徐白櫻／翻攝

為協助媒合民間空屋給有需求的民眾租用，各地推動包租代管政策。高雄市議員黃捷今日質詢指出，接獲身障者陳情，申請過程常被業者以欠缺無障設施物件或刻意拖延，包租代管業對身障租客不友善，市府應設單一窗口。市府都發局表示，會介入溝通與輔導。

高市議會今天進行工務部業務報告，都發局指出，市府今年持續推動包租代管第3期計畫，共媒合1893戶。

黃捷指出，接獲身障者陳情，租屋時遭遇包租代管業者以沒有物件符合需求，或房子無障礙設施太少，刻意忽略身障人士申請。此外，身障者跟非身障者同時申請媒合，卻永遠輪不到身障者，或被媒合一些屋況較差的房子，這些現象背後隱藏歧視。

黃捷建議，針對這種業者媒合意願低落的情況，若房東有意願出租給身障者，市府應設單一窗口協助，另針對提供無障礙設施的住屋給予補助或獎勵，增進住屋友善環境。

都發局長吳文彥說，包租代管由內政部透過民間業者找餘屋釋出，業者自主管理，若有對身障不友善情況會進行溝通，另涉及公安部分有1萬元無障礙設施補助。

此外，黃捷也認為社宅租金過高，現行的抽籤制不符合需求，建議改成排隊制，這樣可預期入住時程，給予政府興建社宅的壓力與動力。都發局長吳文彥回應，社宅租金是衡量周邊租金行情而定，舊市區租金比較低、蛋黃區比較高，另會衡量所得能力，房價所得比在2至3之間是合理，會參考公益社團指標；入住資格若要改排隊制度，要跟中央研究看看。

黃捷 社宅

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