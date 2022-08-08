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莫拉克13周年 原民發聲盼與政府對話終結流亡

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導
屏東大學舉辦莫拉克災後原住民族人權工作坊，多個原住民永久屋區派代表出席，期望與政府對話，終結流亡命運。圖／屏東大學提供
屏東大學舉辦莫拉克災後原住民族人權工作坊，多個原住民永久屋區派代表出席，期望與政府對話，終結流亡命運。圖／屏東大學提供

屏東大學舉辦「2022莫拉克災後原住民族人權工作坊」，多個原住民永久屋區派代表出席，經過兩天討論盤整出四大議題，期望與政府對話，終結流亡命運。

莫拉克（八八）風災已發生13年，全台3千多戶永久屋問題頻生，監察院今年5月也提出調查報告。屏東大學昨天起舉辦兩天工作坊，以「原地流亡：永久屋的困境與未來--監察院的調查報告之後」為主題，屏大副教授林慧年表示，期盼透過工作坊創建平台，促成對話，凝聚共識，對永久屋的未來提出行動方案。

魯凱民族議會秘書長台邦．撒沙勒表示，莫拉克災後原住民族團體不斷陳抗，但政府漠視永久屋人權發展，讓原住民族轉型正義持續開倒車。經過兩天研討，各永久屋區盤整出四大議題：一、永久屋並不永久，重新檢討災後重建政策。二、重建決策參與，往後包含原居地複勘、三方契約換約作業等，應落實保障部落參與。三、回應部落發展需求，解除原鄉發展與永久屋基地二選一限制。四、沒有土地沒有文化，重新檢討永久屋土地問題。

屏大校長陳永森表示，莫拉克風災是50年來南台灣最嚴重的環境災難，永久屋政策對南部原住民族的政治、經濟、文化有深遠影響，「屏東事就是屏大事」，永久屋的未來何去何從，屏東大學不會缺席。

原住民 災後 屏東大學

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