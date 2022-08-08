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防範高空墜落意外 高市建管處開罰2處違規建築工地

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高市工務局全面稽查工地公安，今天針對新興區2處違規建築工地規開罰。記者王昭月／翻攝
高市工務局全面稽查工地公安，今天針對新興區2處違規建築工地規開罰。記者王昭月／翻攝

高雄市近日接連發生施工人員公安意外，工務局為督促業者落實工作場所管理，加強稽查建築工地墜落防止設施，建築管理處副處長曾品杰今午帶隊到新興區2處高樓層建築工地，發現10項缺失，其中3項缺失有高處墜落之虞，依法裁罰新台幣1萬8000元，勒令業者立即改善，下周複查。

高市工務局表示，這次工地聯合稽查主要針對容易造成施工人員墜落、倒塌、感電等危害的預防，要求承造人須依職業安全衛生法設置維護安全設施，落實監造人責任。

擴大稽查行動由工務局建築管理處主管每天帶隊，會同高雄市土木、結構、大地及建築師公會技師到建築工地現場稽查，後續複查如連續三次以上未改善缺失，將依規定開立罰鍰，並勒令停工到現場缺失改善完成，對營造廠未落實安全與承攬管理責任，亦將從重處罰。

高市工務局全面稽查工地公安，今天針對新興區2處違規建築工地規開罰。記者王昭月／翻攝
高市工務局全面稽查工地公安，今天針對新興區2處違規建築工地規開罰。記者王昭月／翻攝

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