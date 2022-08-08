防範高空墜落意外 高市建管處開罰2處違規建築工地

高雄市近日接連發生施工人員公安意外，工務局為督促業者落實工作場所管理，加強稽查建築工地墜落防止設施，建築管理處副處長曾品杰今午帶隊到新興區2處高樓層建築工地，發現10項缺失，其中3項缺失有高處墜落之虞，依法裁罰新台幣1萬8000元，勒令業者立即改善，下周複查。

高市工務局表示，這次工地聯合稽查主要針對容易造成施工人員墜落、倒塌、感電等危害的預防，要求承造人須依職業安全衛生法設置維護安全設施，落實監造人責任。