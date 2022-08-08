聽新聞
test
0:00 / 0:00
防範高空墜落意外 高市建管處開罰2處違規建築工地
高雄市近日接連發生施工人員公安意外，工務局為督促業者落實工作場所管理，加強稽查建築工地墜落防止設施，建築管理處副處長曾品杰今午帶隊到新興區2處高樓層建築工地，發現10項缺失，其中3項缺失有高處墜落之虞，依法裁罰新台幣1萬8000元，勒令業者立即改善，下周複查。
高市工務局表示，這次工地聯合稽查主要針對容易造成施工人員墜落、倒塌、感電等危害的預防，要求承造人須依職業安全衛生法設置維護安全設施，落實監造人責任。
擴大稽查行動由工務局建築管理處主管每天帶隊，會同高雄市土木、結構、大地及建築師公會技師到建築工地現場稽查，後續複查如連續三次以上未改善缺失，將依規定開立罰鍰，並勒令停工到現場缺失改善完成，對營造廠未落實安全與承攬管理責任，亦將從重處罰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言