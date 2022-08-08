不是人人都能進台積電 高市議員提「年薪破百萬」解方

台積電8月1日正式與高雄市政府簽約，將進駐的楠梓產業園區昨天動土，高市議員郭建盟說，台積電設廠高雄是喜事，但非人人可進台積電，結構性失業恐讓市民受害。郭指出，非營利性質的合作社營運體制讓居服員年收入破百萬，市府應重視，運用到多元產業。高雄市長陳其邁說，會擴大研議。

高雄市議會今進行市政施政報告與質詢，郭建盟指出，台積電設廠對高雄來說是個天大的消息，年薪破百的工作大家都搶著捧，但不是人人都能進到台積電。近日郭建盟發現，居服員合作社讓不少居服員獲百萬年薪，多人脫離低收入戶身分，更買得起自己的房子。建議市府制定高雄合作社輔導管理自治條例，並研議相關政策，推介多元產業成立合作社。

郭建盟說，半導體封測龍頭日月光的自動化關燈工廠增加，雖增加工程師聘僱，但操作員等較低階職缺將減少，工廠自動化轉型過程將引發高雄結構性失業。郭建盟也說，不少家長薪水養不起孩子，載著孩子接單送外賣，讓人看了很心酸。近日郭建盟發現，高雄市興義照顧服務勞動合作社4年多來讓居服員年收入破百萬，每月最高薪資逾12萬元，改變人生。市府應擴大辦理，鼓勵企業協助成立合作社，助更多中低階市民。

陳其邁表示，居服員近年薪資有提升，主要有月薪、時薪、拆帳等三大方式，合作社也是一種選擇，合作社組織除了運用在居服員，也大量使用在農業、漁業、原民會、衛生局等執掌事業單位都有能夠使用合作社的可能。市府副秘書長王啟川也定期檢視合作社組織，進行跨局處輔導，會將議員建議納入，讓居服員合作社擴大。

興義合作社總經理顏順天表示，合作社從107年成立至今，目前已有75位居服員，目前有75%的社員年收入達70萬元以上，合作社制度讓社員可領取到自己業績的75%至85%，收入穩定增加，目前全高雄約有20家居服合作社。顏順天說，有不少居服員原本有低收入戶身分，透過入社、培訓後，不只脫離貧窮線，且已順利購屋，生活品質大幅提升。