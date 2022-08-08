減少傾倒風險 高市府委託屏科大團隊為路樹健檢

進入颱風季節，為減少樹木傾倒事件發生，高雄市政府工務局加強公園樹木及行道樹巡檢，今年更委託屏東科技大學專業團隊為主要道路樹木健檢，找出病源並對症下藥。

市府工務局今天發布新聞稿表示，為減少樹木傾倒事件發生，除了持續日常行道樹巡檢外，今年更進一步委託樹木專家的屏東科技大學專業團隊，為高雄市的樹木健康把關。

工務局長楊欽富表示，樹木若有樹體結構不良、病蟲害感染等情形，就會增加樹木倒伏、斷枝等危害風險；為能早期發現、及早預防治療，今年委託屏東科技大學樹木健檢專業團隊進行樹木安全健檢評估，找出病源並對症下藥。

工務局表示，此次樹木健檢優先針對高雄市主要道路、易有樹木傾倒風險的路段如成功路、五福路等，健檢診斷樹種包含榕樹、菩提樹、鳳凰木、黃連木、印度紫檀等，進行完整通盤性的樹木健檢調查及安全評估分級，並根據健診調查結果分析，進行後續相關降低風險處置及藥劑防治作業。

養工處進一步說明，目前已完成成功路榕樹風險健康評估，多生長良好；進入颱風季節，養工處持續加強公園樹木及行道樹巡檢，如發現樹木有非季節性樹葉稀少、黃化或樹幹腐朽等情況，歡迎民眾通報。