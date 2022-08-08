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澎湖人小確幸 9月1日縣有停車格前30分鐘免收費

聯合報／ 記者王昭月／澎湖即時報導
澎湖人小確幸！9月1日起縣有停車格前30分鐘免收費。圖／澎湖縣政府提供
澎湖人小確幸！9月1日起縣有停車格前30分鐘免收費。圖／澎湖縣政府提供

澎湖不少民眾反映，到馬公市洽公，採買臨停，不到1小時也要花20元停車費，頗不合理，澎湖縣賴峰偉為此今在縣務會議宣布，為提高停車格周轉率，方便民眾停車，9月1日起民眾停放縣有收費停車格前30分鐘一律免費，初估1年約有12萬人次受惠。

賴峰偉表示，民眾反映在馬公市臨時停車採買，才不過幾分鐘時間，但需付每小時20元停車費，雖符合使用者付費原則，卻不利提高停車格周轉率，更容易造成停車格不足。

澎湖建設處長王鏘魁說，經統計，路邊（外）停車格臨停30分鐘內車輛，一年平均約12萬輛，若換算成每30分鐘內停車數量，約可達330輛，9月1日停車新制上路後，1年縣庫雖減少300多萬停車費收益，但這項優惠機制，評估可行。

澎湖縣長賴峰偉上任後，革新停車收費，除調降停車格收費，柔性勸導違規停車，並鼓勵民眾使用路外、地下停車場，增加行動支付繳納停車費服務，及規劃租車專區，改善租車行佔用機車停車格狀況。

原本路邊（外）停車收費每格每小時20元，每天上限160元，降低為路外停車場每格每小時20元，每天上限60元；路邊停車格停車費每小時20元、每天上限160元，但1小時內多次變換車格僅收1小時費用。今年9月1日起縣有收費停車格前30分鐘改為免費，不少民眾直呼是「小確幸」。

王鏘魁表示，目前澎湖約2萬1000輛小客車，馬公市路邊、路外及地下停車場共有1839格，縣府首創「大停車場理論」，1小時內多次變換車格，僅收20元，新制實施後，現行地下停車場前30分鐘免費的制度會擴及路邊（外）停車格。

澎湖縣 馬公 停車場 賴峰偉

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