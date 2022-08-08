天悅飯店總經理連世昌突辭世 高雄美食活字典成絕響

高雄義大天悅飯店總經理連世昌上周五因主動脈剝離辭世，享年63歲，在業界相當資深的他，堪稱「高雄美食地圖活字典」，且他為人親和，樂於提攜後進，人緣絕佳，如今突然過世，飯店業界十分惋惜難過。

連世昌先前在高雄國賓飯店服務，退休後獲義联集團網羅，出任天悅飯店總經理。他因體型胖，基於健康接受胃繞道手術已瘦身有成，但上周五開會途中感到不適，撐到會議結束後就醫，還自己走下車，但急救時病情急轉直下，研判是主動脈剝離亡故。

連世昌兒子表示，他父親為主動脈剝離，雖使用葉克膜，身體仍承受不住，先離開大家到極樂世界享福，謝謝大家對爸爸的關心。

連世昌在飯店業工作3、40年，有機會遍嘗美食，在業界有「高雄美食地圖的活字典」稱譽，也交遊廣闊，寒軒國際飯店總經理張惠𨩖獲知他離世，難過地哭了整晚，義联集團創辦人林義守已交代全力協助連家人辦理後事。