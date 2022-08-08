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議員送「高雄熊」貼圖 促陳其邁重視在地吉祥物
高市議會今進行市長施政報告與質詢，議員鄭安秝秀出5隻熊考市長陳其邁，內有高雄吉祥物「高雄熊」、日本熊本熊等。鄭安秝表示，高雄熊無相關周邊商品，產值低，鄭問，陳其邁是否有下載高雄熊LINE貼圖，陳其邁回「沒有」。鄭當場贈貼圖給陳其邁，也要求陳其邁重視高雄熊。陳其邁回，將檢討改進，盡力行銷。
鄭安秝質詢時提到，高雄最近有冰品市集嘉年華「大港閱冰」活動，「聽說市長很愛吃冰，請問市長愛吃什麼冰？」陳其邁說，自己喜歡吃各種冰品，特色冰品都喜歡。鄭問，「有沒有不喜歡的冰？」陳其邁回，「沒有。」
鄭安秝順勢問，陳其邁願不願意邀請藝人白冰冰、高雄市前市長韓國瑜的女兒韓冰來行銷高雄的冰品。陳其邁說，自己跟白冰冰算熟悉，但是相關的活動還是依照各局處的安排和計畫。
鄭安秝接著在螢幕上秀出5隻熊吉祥物，其中有高雄熊、日本熊本熊、交通部觀光局喔熊、台北熊讚和LINE貼圖明星熊大等。鄭安秝說，熊本熊每年產值數億元，但高雄熊能見度低、產值低，「喜歡高雄熊的人也沒地方買相關產品。」
觀光局長周玲妏表示，目前高雄熊確實沒有常態性產品，大多是配合相關活動，製作活動限定的產品。未來會再討論增加相關產品和露出。
議長曾麗燕也建議，市府應以在地特色開發伴手禮，「昨天楠梓產業園區動土典禮，市府準備的伴手禮是兩塊肥皂，沒有高雄特色，有點可惜。如遇重要場合可搭配特色伴手禮相信能有效行銷高雄。」觀光局長周玲妏回應，會盡快開發相關產品。
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