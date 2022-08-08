金門邁向高齡化社會 楊鎮浯視察金城新莊社區老人供餐
金門縣65歲以上老年人口計有2萬2千多人，佔總人口15.8%，高齡化社會現象來臨，金門縣長楊鎮浯今天到金城鎮富康一村金城新莊社區照顧關懷據點視察，了解老人共餐服務，他也向現場的長輩們祝賀父親節快樂，希望大家健康「呷百二」 。
金門縣金城鎮富康一村金城新莊社區照顧關懷據點成立於111年3月1日，由理事長周鳳珠、總幹事吳柏岸、志工隊長黃秀治帶領20位多志工朋友提供西門里長輩關懷訪視、健康促進及老人共餐服務，並於今年7月1日起辦理星期一至星期五定期供餐。
楊鎮浯今天中午在社會處長董燊陪同下，偕同縣議員唐麗輝與金城鎮長李誠智等人到場關懷。
楊鎮浯表示，自107年上任以來，特別重視長幼照顧服務，並著力於建構完善的在地老化照顧網，讓在外打拚少年郎，沒有後顧之憂，因此近兩年社區照顧關懷據點由26處增加至41處(含1處試營運)，定期共餐據點由11處增加至34處，每日用餐長輩人數更由752人增加至3119人，村里涵蓋率由54%增加至88%，共餐服務以及巷弄長照站的布建範圍和成效均有大幅成長，並於109年榮獲衛生福利部頒發卓越縣市特別獎。
董燊也說，金門現有41個社區照顧關懷據點(含1處試營運)，其中辦理定期共餐服務的包括金城鎮前水頭、金門縣長青會、金門縣銀髮族、金門城、富康一村金城新莊；金湖鎮料羅灣等34個據點、不定期辦理的有金湖鎮新市；金城鎮庵前、東門里等7個據點，111年新增4處據點(金城鎮富康一村、金沙鎮浦邊、金寧鄉四埔、烈嶼鄉埔頭)，將行政村里涵蓋率提升至88%。
社會處也說，目前以「一行政村里至少設置一處社區照顧關懷據點」為布建目標，加強輔導提升各據點量能，擴大服務範圍至各村(里)轄內自然村，作法包括整合行政村里內之自然村成立社區照顧關懷據點辦理共餐，另配合未來各鄉鎮興建綜合大樓或社福館納入共餐空間設計概念，以服務更多長輩，並達大小兼顧優質共餐之環境。
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