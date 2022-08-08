快訊

共艦是否進入我24浬鄰接區？ 國防部：未進入我領海

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小琉球停水鬧烏龍？屏縣府推播公告 水公司卻說不停水

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導
屏東縣政府今天透過LINE官方帳號公告，離島小琉球即日起至9月1日將分區停水，但自來水公司屏東區管理處稍後竟表示，分區停水已取消。圖／取自屏東縣政府LINE官方帳號
屏東縣政府今天透過LINE官方帳號公告，離島小琉球即日起至9月1日將分區停水，但自來水公司屏東區管理處稍後竟表示，分區停水已取消。圖／取自屏東縣政府LINE官方帳號

屏東縣政府今天透過LINE官方帳號公告，離島小琉球即日起至9月1日將分區停水，全鄉8村每周分區停水一天，但自來水公司屏東區管理處稍後竟表示，因遊客減少已取消分區停水。雙方說法南轅北轍，讓小琉球鄉民一頭霧水。

縣府中午12點12分透過LINE推播小琉球分區停水訊息，全鄉8村分三個周期，每村每周停供一天。但記者第一時間詢問琉球鄉公所及鄉民，都未獲通知。

水公司屏東區管理處副處長李偉立在縣府推播後表示，暑假期間小琉球觀光人潮暴增，雖全力調整仍有供水缺口，所以從7月19日起連續兩周實施分區停水，因8月起登島遊客較少，已於8月2日起取消分區停水。

屏東縣政府發言人鄞鳳蘭表示，縣府LINE官方帳號推播訊息與民眾息息相關，事先都需送審查核，今午推播訊息是依水公司提供訊息而來，內容一再查核絕無錯誤，水公司直到下午1點30分才電話通知已取消分區停水。

為何攸關全島鄉民用水的訊息會出現錯誤？李偉立表示，水公司跟縣府資訊聯繫有落差，未及時更新資訊，上星期已停止分區停水，沒有知會縣府，是水公司疏失，對於造成誤解表示歉意。

小琉球 停水 屏東縣

延伸閱讀

就在陶博館前！疑自來水管老舊破裂 新北市鶯歌區估停水至明早

影／軍演最前線小琉球加強巡防 海巡署廣播勸離逼近船艇

影／演習第一排距軍演海域9.5公里 小琉球罕見遊客大減

儲水要快！高雄明早這8區停水 約有逾15萬戶受影響

相關新聞

小琉球停水鬧烏龍？屏縣府推播公告 水公司卻說不停水

屏東縣政府今天透過LINE官方帳號公告，離島小琉球即日起至9月1日將分區停水，全鄉8村每周分區停水一天，但自來水公司屏東...

遊客暴增 超過供水負荷 小琉球即起分區停水 民怨起

屏東縣政府今天公布，離島小琉球8個村即日起至9月1日，每周分區停水一天，消息傳出引發鄉民反彈。琉球鄉觀光發展協會理事長許...

天悅飯店總經理連世昌突辭世 高雄美食活字典成絕響

高雄義大天悅飯店總經理連世昌上周五因主動脈剝離辭世，享年63歲，在業界相當資深的他，堪稱「高雄美食地圖活字典」，且他為人...

議員送「高雄熊」貼圖 促陳其邁重視在地吉祥物

高市議會今進行市長施政報告與質詢，議員鄭安秝秀出5隻熊考市長陳其邁，內有高雄吉祥物「高雄熊」、日本熊本熊等。鄭安秝表示，...

金門邁向高齡化社會 楊鎮浯視察金城新莊社區老人供餐

金門縣65歲以上老年人口計有2萬2千多人，佔總人口15.8%，高齡化社會現象來臨，金門縣長楊鎮浯今天到金城鎮富康一村金城...

代轉兄長的愛 藝術家吳鼎信捐文創潮T給基層清潔人員

藝文工作者吳鼎文於民國82年創立鼎鼎軒文創紀念T恤工作室，當時是金門唯一在地的文創T恤工作室，所有的文創紀念T恤工作全是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。