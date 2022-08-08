小琉球停水鬧烏龍？屏縣府推播公告 水公司卻說不停水

屏東縣政府今天透過LINE官方帳號公告，離島小琉球即日起至9月1日將分區停水，全鄉8村每周分區停水一天，但自來水公司屏東區管理處稍後竟表示，因遊客減少已取消分區停水。雙方說法南轅北轍，讓小琉球鄉民一頭霧水。

縣府中午12點12分透過LINE推播小琉球分區停水訊息，全鄉8村分三個周期，每村每周停供一天。但記者第一時間詢問琉球鄉公所及鄉民，都未獲通知。

水公司屏東區管理處副處長李偉立在縣府推播後表示，暑假期間小琉球觀光人潮暴增，雖全力調整仍有供水缺口，所以從7月19日起連續兩周實施分區停水，因8月起登島遊客較少，已於8月2日起取消分區停水。

屏東縣政府發言人鄞鳳蘭表示，縣府LINE官方帳號推播訊息與民眾息息相關，事先都需送審查核，今午推播訊息是依水公司提供訊息而來，內容一再查核絕無錯誤，水公司直到下午1點30分才電話通知已取消分區停水。

為何攸關全島鄉民用水的訊息會出現錯誤？李偉立表示，水公司跟縣府資訊聯繫有落差，未及時更新資訊，上星期已停止分區停水，沒有知會縣府，是水公司疏失，對於造成誤解表示歉意。