代轉兄長的愛 藝術家吳鼎信捐文創潮T給基層清潔人員

藝文工作者吳鼎文於民國82年創立鼎鼎軒文創紀念T恤工作室，當時是金門唯一在地的文創T恤工作室，所有的文創紀念T恤工作全是手工網版印刷，一時風光無兩，但後來他病故留下上千件T恤，其胞弟吳鼎信今天將21箱的T恤，贈送給5鄉鎮的基層環衛人員，表達對清潔人員的敬意。

知名藝術家吳鼎信表示，他的哥哥當年曾設計出諸多文創T恤，他所設計紀念的T恤圖案題材，有金門鄉土文化系列、戰地風情系列，當時是非常暢銷的文創商品之一，包括紀念藝品店、風景區攤販、遊覽車的通路銷售，都造成高人氣的熱門伴手禮。

民國103年鼎鼎軒文創紀念T恤工作室創辦人吳鼎文不幸病故，107年因人手不足而宣告結束營業。吳鼎信說，他在民國110年去幫忙清掃整理工作室時，發現有上千件各種尺寸T恤和少量外套，還有印好的成品和沒印圖案的白色素T恤，當時他不知如何處理，覺得丟棄可惜又不環保，所以將這千餘件T恤和外套整理分類，打包分裝21箱。

吳鼎信今天特別將千餘件T恤贈送給五鄉鎮公所，請他們轉交給辛苦基層環衛人員，表達對清潔環保人員致敬的謝忱；吳鼎信表示，「這樣處理，應該是對二哥吳鼎文遺愛人間的心願，散播公益愛心和愛物惜物的感恩之情」。