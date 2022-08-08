棄政從商 昔台聯骨幹張兆林轉行賣酒

出身政治世家的張兆林頂著深綠旗幟在台灣闖蕩15年，7年前，他厭倦政治圈的紛紛擾擾，轉戰商界，改行賣起了金門高粱酒，近期推出的「加冠晉祿~文風獅爺造型紀念酒」，意外掀起搶購熱潮，他說，現在最想做的事，就是回饋家鄉，將金門的風獅爺與高粱酒行銷出去。

金門是著名深藍鐵票區，張兆林的父親張光海曾任3屆縣議員，是金門資深議員也是忠貞國民黨員，張兆林卻加入深綠台聯黨團，曾任副秘書長與台聯青年部主任，在立委選舉時，還曾名列台聯不分區立委的第9名，一度引來家庭革命，父子關係更陷入僵局，後來家人看到張兆林堅持理想的努力，才改為尊重。

今年47歲的張兆林說，他後來離開政治圈，轉行賣酒，多年來陸續投入數千萬的資金，成立「風獅爺酒業」，目前在台灣有北部的總公司與鄰近金山老街的分店。

身為金門人的張兆林說，他一直想推廣金門的重要文化，其中金門高粱酒跟風獅爺就是兩大文化精髓，他一手主導開發「加冠晉祿．文風獅爺造型紀念酒」，前後花了一年多時間籌備設計，才做出讓他滿意的作品。

這款「加冠晉祿．文風獅爺造型紀念酒」，以古稱「石獅將軍」的金門風獅爺為原型，內裝金門酒廠58度高粱酒，透過精湛的工藝技術，精雕成史上最大尊的風獅爺造型紀念酒，將金門兩項最重要的文化特色完美結合，更展現風獅爺「護國祐民、鎮風止煞」的信仰精神，近日已上市，全國限量3600組。

張兆林提到，風獅爺是金門人的守護神，全縣共有超過147尊的風獅爺，其中最高的安岐風獅爺高達380公分，最小的瓊林風獅爺僅19公分，是金門人獨特的意象。

國民黨「女戰神」陳玉珍得知她金門高中學弟張兆林設計出這款文創酒品，也特別捧場買了數組，說未來她出國訪問時，要拿來當作交流禮物，送給友邦的友人，讓更多地方知道金門風獅爺酒。

據了解，預計明年初還會推出「武風獅爺」、「財風獅爺」等，打造成一系列造型紀念酒，讓喜愛風獅爺造型的藏家能入手收藏。

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