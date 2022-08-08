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全台唯一恆春搶孤 豎燈篙儀式揭序幕

中央社／ 屏東縣8日電

每年農曆7月15日在南台灣不可以錯過的恆春豎孤棚活動，隨著今年宜蘭頭城宣布停辦，成為全台唯一搶孤場次，今天遵循古禮進行豎燈篙儀式，揭開序幕。

恆春豎孤棚系列活動將於10日至12日舉辦，恆春鎮公所找來高達28公尺高的綠竹，今天在孤棚進行「豎燈篙」儀式祈求活動順利。

恆春鎮長陳文弘告訴中央社記者，去年因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情關係停辦1年，今年復辦，搶孤活動在12日晚間登場，冠軍獎金從新台幣30萬元提高至35萬元，參賽隊減至18隊，邀請民眾來為選手加油。

陳文弘表示，豎孤棚活動今年捲土重來，再次燃燒熱血，為期3天結合恆春在地農漁特產的攤販市集，更有熱鬧踩街嘉年華，為鼓勵民眾踴躍參與，加碼提供創意造型組的踩街隊伍前20隊有獎金。

刺激的恆春搶孤競賽分2階段，第1階段為選手疊羅漢攀爬、刮除棚柱牛油，再進行第2階段由攻旗手攀爬登上孤棚頂，搶奪順風旗，比的就是團隊作戰與攻旗手登頂速度。

另外，文化部以東門城旁競賽會場太靠近古城要求遷址，今年將會是東門搶孤賽場最後賽事。陳文弘說，待今年活動結束後再與各單位協調持續尋覓適合場地。

恆春 搶孤

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