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遊客暴增 超過供水負荷 小琉球即起分區停水 民怨起

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導
屏東離島小琉球因疫情趨緩，遊客爆增，7月起分區停止供水，縣府今天表示將停供至9月1日。圖／陳博正提供
屏東離島小琉球因疫情趨緩，遊客爆增，7月起分區停止供水，縣府今天表示將停供至9月1日。圖／陳博正提供

屏東縣政府今天公布，離島小琉球8個村即日起至9月1日，每周分區停水一天，消息傳出引發鄉民反彈。琉球鄉觀光發展協會理事長許博瀚說，8月起因進入農曆7月，登島遊客至少比7月少3到4成，照理說不應再停水，希望水公司能說明停水原因。

縣府表示，琉球鄉即日起至9月1日將分區停水，停供周期分別是： (一)每周二上午9時至周三上午8時—南福、大福村。(二)每周三上午9時至周四上午8時—上福、天福、杉福村。(三)每周四上午9時至周五上午8時—本福、中福、漁福村。

依據公告停供周期，小琉球全鄉8個村，每周將停止供水一天。琉球鄉公所秘書陳盈宏說，因疫情趨緩，暑假後遊客爆增，7月底就曾分區停止供水。

小琉球的自來水來自牡丹水庫，經由牡丹淨水場處理後，轉送至林邊鄉崎峰加壓站，再由總長近百公里的海底管線送達小琉球。水公司表示，近期因遊客大增，超過供水負荷，呼籲民眾共同節約用水，以維護供水穩定。陳盈宏表示，島上民宿業者多有蓄水設備，輪流停供影響不大，但多數鄉民家中並無儲水設備，分區停供對鄉民生活影響很大。

小琉球 停水 屏東縣政府

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