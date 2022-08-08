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高市議會藍綠交鋒 陳其邁哽咽：用生命讓高雄更好

中央社／ 高雄8日電

高雄市長陳其邁今天到議會接受質詢，國民黨團砲轟市府只會做大內宣，還吹起泡泡諷刺。民進黨團則反批國民黨站在民意對立面，小心泡沫化。陳其邁答詢時哽咽強調，會用生命讓高雄更好。

陳其邁今天率市府團隊到高雄市議會進行施政報告與質詢，由國民黨團總召童燕珍及議員陳麗娜、陳若翠、黃紹庭等人率先質詢。童燕珍批陳其邁施政2年，不是拚市政，是大內宣，為了選舉，急幫台積電宣布動工。

陳麗娜也說，不希望台積電變政治提款機，且台積電預定地從4月枯水期到8月豐水期，一直都在淹水，污染問題也令人擔憂。黃紹庭則質疑空污整治跳票，輕軌將迎來交通黑暗期，要給市府不及格成績。

陳若翠說，國際大廠來高雄投資，國民黨樂觀其成，但也不該過度消費台積電；現在高雄房價節節升高，人口數愈來愈少，還有很多問題需要解決。最後國民黨團議員們還一起吹起泡泡，諷刺陳其邁是喜歡吹泡泡的「泡泡市長」。

輪到民進黨團質詢時，民進黨團總召鄭光峰反批國民黨污衊市府團隊努力，一直站在民意對立面，國民黨在吹泡泡的時候，小心自己會先泡沫化。陳其邁推動轉型的成果，大家都看得到，但國民黨在議會只會杯葛。

鄭光峰也說，城中城事件，令人沉痛，但有2個局長因此下台，市府也訂定嚴謹自治條例；至於空污，市政報告裡都有提到空污改善的情形，但國民黨團都不提。

民進黨市議員黃文益說，國民黨團顛倒是非、抹黑，已見怪不怪，因為選舉快到了，這樣的作法只是凸顯國民黨現在全黨救一人，為了救國民黨高雄市長參選人柯志恩的選情，無視市府努力，也跟民意背道而馳。

高雄市經發局長廖泰翔說，台積電預定地積水問題，此前市府回應和專家學者都已有說明，這是正常地下水面，呼籲各界尊重工程及學者專業，停止惡意政治操作。另台積電會在今年動工建廠，且會在2024年實際量產。

陳其邁答詢時，以去年山區大雨，他多次前往山區視察為例，強調市府在協助高雄科技轉型時，也不會忽略照顧偏鄉。陳其邁還語帶哽咽說，2年拚4年過程，面對很多嚴峻考驗，但他會用生命捍衛高雄，全力讓高雄更好。

國民黨 陳其邁 台積電

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