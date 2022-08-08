金門家扶爺爺李錫榮選在父親節捐10萬善款 助弱勢孩童

今天是父親節，金門家扶中心長期的贊助者李錫榮與夫人將歷年下來，2人節省的老人年金，共計10萬元，捐給金門家扶中心當作扶助弱勢兒童的善款，家扶中心主任李桂平盛讚，李錫榮夫婦是闡述禮運大同篇的「不獨親其親、不獨子其子」的崇高理念。

李錫榮表示，他在父親節前夕與太太商量，將近年積攢下來的老人年金，共10萬元，打算捐給家扶中心來協助本地的弱勢兒童，他的太太一聽，也十分贊同，因此立即通知家扶中心，希望能促成此件善心義舉，因此選在今天一大早，就邀請家扶中心人員來收這筆捐款。

今天一早，由家扶中心主委楊肅謙率同榮譽主委李根遠，扶幼委員李淑賢、陳媽愛等人，在李桂平的陪同下，一同前往李錫榮家中接受這筆捐款。金門家扶中心扶幼委員會全體出席人員，代表家扶中心的兒童及家庭，致上十二萬分的謝意。

楊肅謙表示，有「錫榮叔」之稱的家扶中心扶幼顧問李錫榮，是地方耆老善心人士，年輕時就熱心地方公益事務，受過他幫助的人很多。其中最難能可貴的是，李錫榮在家扶貢獻出30多年的心力，從擔任家扶中心扶幼委員前，就對家扶中心的弱勢兒童特別的關心照顧，因為他說這些都是金門的子弟，鄰里長輩有義務來幫這些失依失怙家庭困頓的兒童來幫他們「牽成」，這是作為鄉親長輩們，責無旁貸的責任。

據了解，李錫榮不僅以善款捐輸家扶兒童，家扶中心的家庭也大多有受他餽贈的棉被，體會過一席嶄新的棉被，度過寒冷的冬天的溫暖。李錫榮被稱為家扶中心兒童的「愛心爺爺」，可謂是當之無愧。

李桂平也表示，李錫榮伉儷能在父親節這一天，捐助善款來幫助金門地區的弱勢孩童，更具有彰顯大愛的意義，是禮運大同篇所闡述的博愛精神中「不獨親其親、不獨子其子」的崇高理念。李錫榮伉儷將博愛精神發揮的淋漓盡致，為地方仕紳所敬佩推崇。

李桂平說，因受新冠疫情的影響，家扶兒童的日子特別的難度過，家長不是收入短少就是沒有工作收入。此次希望透過李錫榮夫婦的捐款能拋磚引玉，呼籲社會大眾及地方企業，能協助家扶兒童順利度過困境。

李桂平指出，今年上半年金門家扶中心善款收入有所停頓，上半年捐款比去年同期短少3分之1；但是弱勢兒童的扶助工作是無法等待的，期待地方善心人士和企業，一起和家扶中心來協助地區的弱勢兒童。