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壽山動物園歡慶父親節 公開超級老爸照顧秘訣

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
保育員陳永仁用鬃刷幫紅毛猩猩「咪咪」順毛，並提供構樹葉及乾草當小點心。記者林巧璉／翻攝
保育員陳永仁用鬃刷幫紅毛猩猩「咪咪」順毛，並提供構樹葉及乾草當小點心。記者林巧璉／翻攝

今天是父親節，高雄壽山動物園藉此機會公開11位男性保育員的暖男表現，男性保育員照養白犀牛、紅毛猩猩、狐獴、非洲象等動物，除了日常照護外，還會幫忙抓癢、順毛等，是動物們的超級老爸。

雖動物無法用言語溝通，但保育員常會藉著近距離互動，觀察動物身體的各處狀況，避免延誤黃金治療時間。保育員白博元身型魁梧，透過幫白犀牛「犀奇」抓癢的機會，檢視牠臉部及犀牛角狀況。看到犀奇享受的模樣，室友「寶寶」也在後面排隊等候，抓到癢處還會瞇起眼睛。

話題女王紅毛猩猩「咪咪」在鏡頭前總是容光煥發，背後功臣歸功保育員陳永仁，他會用鬃刷幫咪咪順毛，藉此確認身體是否健康，還會採集新鮮的構樹葉幫咪咪加菜，呵護備至讓人稱羨。

保育員李昭明是最資深保育員，擁有超過30年的資歷，看著法拉貝拉迷你馬用餐的姿態，眼神流露滿滿的愛。狐獴家族搶食保育員陳裕琪手中麵包蟲的模樣讓人目瞪口呆；蘇卡達象龜專心進食，讓保育員丁建銘得以輕撫。

河馬「香香」喜歡在水中排便，池水很難維持清澈，保育員每周都要刷洗河馬池及清掃房間內的排泄物。非洲象「阿里」只要聽到保育員林裕強的腳步聲，就會主動親近討玩，讓保育員無法專心擔任鏟屎官。

保育員劉家宏負責照養羊駝，不僅剃毛技術精湛，還會每日與梅花鹿近距離餵食來觀察動物狀況。保育員林晏民除了幫非洲獅「小乖」進行動物訓練外，也餵玉米給最不怕生的冠豪豬享用。保育員蔡昇翰與單峰駱駝「強強」的互動也很密切。另外還有在飼料倉庫及收容中心服務的工作人員，以他們獨有的父愛持續照料動物寶貝，動物園藉此機會獻上感謝。

壽山動物園也歡迎民眾一起加入動物認養行列，並按讚追蹤壽山動物園臉書、IG粉絲團，掌握動物療癒日常！詳情請上壽山動物園臉書粉絲團 https://www.facebook.com/ShouShanZoo 查詢。

保育員李昭明眼神流露對法拉貝拉迷你馬的愛。記者林巧璉／翻攝
保育員李昭明眼神流露對法拉貝拉迷你馬的愛。記者林巧璉／翻攝
保育員白博元透過幫白犀牛「犀奇」抓癢的機會，檢視牠臉部及犀牛角狀況。記者林巧璉／翻攝
保育員白博元透過幫白犀牛「犀奇」抓癢的機會，檢視牠臉部及犀牛角狀況。記者林巧璉／翻攝
保育員林裕強與非洲象「阿里」互動頻繁。記者林巧璉／翻攝
保育員林裕強與非洲象「阿里」互動頻繁。記者林巧璉／翻攝
保育員劉家宏餵食梅花鹿。記者林巧璉／翻攝
保育員劉家宏餵食梅花鹿。記者林巧璉／翻攝
保育員丁建銘輕撫象龜。記者林巧璉／翻攝
保育員丁建銘輕撫象龜。記者林巧璉／翻攝
保育員林晏民餵玉米給冠豪豬享用。記者林巧璉／翻攝
保育員林晏民餵玉米給冠豪豬享用。記者林巧璉／翻攝
狐獴家族搶吃保育員陳裕琪手中的麵包蟲。記者林巧璉／翻攝
狐獴家族搶吃保育員陳裕琪手中的麵包蟲。記者林巧璉／翻攝
保育員蔡昇翰與單峰駱駝「強強」互動密切。記者林巧璉／翻攝
保育員蔡昇翰與單峰駱駝「強強」互動密切。記者林巧璉／翻攝

壽山動物園 河馬 非洲

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