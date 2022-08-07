每月第4個周末假日 高雄「神農市集」優選小農產品任挑
高雄市政府農業局舉辦「神農市集」，今天以嶄新風貌於凹子底森林公園啟用，匯集來自雲嘉南高屏近百個優選小農農產品。陳其邁表示，在高雄最精華地段設置農產市集，成為都會區市民與小農的互動平台，每月第4個周六、日在此展售，將跨縣市合作，擴大行銷通路，共創農民收益。
高雄市農業局積極推動農民參與產銷履歷驗證，與「高雄首選」農產優質認證，並且重視在地小農的世代傳承。從104年於鼓山區神農路開始辦理「神農市集」，以優質而多元的農產展售，深受民眾喜愛，成為假日購買農特產品首選場域。不過早期的神農市集，多是臨時設置於馬路或人行道上封街辦理，容易造成車輛及行人不便，也無法聚焦；陳其邁上任後，承諾提供一個更便利優質的農特產展售場域。
農業局盤點高雄市所有場域後，擇定擁有上百公頃腹地及捷運站的凹子底公園廣場用地，並爭取農委會補助535萬元，市府自籌665萬元，在精華地段建置「高雄神農市集」。新啟用的神農市集，將於每個月第4個周末或重大節假日辦理，同時邀請雲林、嘉義、台南、屏東等地區農民團體和農民參加展售，預估每場次進場人數可達1萬人次，平均營業額達150萬元。
今天啟用典禮由市長陳其邁與農委會農糧署副署長姚志旺主持，除近百攤的特色農漁畜產展售外，還規畫了四大主題農產推廣專區，讓大人小孩透過寓教於樂方式，輕鬆了解農村再生、安全農業等農業宣導主題。陳其邁贈送咬錢金蟾蜍，由鳥松區農民嚴思華代表受贈，祝福市集暢旺，生意興隆，農民荷包滿滿。
高雄神農市集將於每月第4個周六、日展售，歡迎民眾來參訪每位小農精心布置的攤位，選購優質農產。民眾可搭乘捷運至凹子底站4號出口，或乘坐接駁公車紅32路公車、 明誠幹線 (紅33)、168環狀幹線直達。活動訊息可上「高通通-高雄Super Go-高雄市政府農業局」粉絲專頁https://www.facebook.com/KSSG12查詢。
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