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影／昇恆昌辦喝霸賽 邀老爸用奶瓶挑戰催瓶啤酒

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
昇恆昌金湖廣場舉辦「Hello老爸！喝霸奶瓶啤酒PK賽」，第一名由年輕爸爸陳佳輝獲得，家人也開心上台合影。記者蔡家蓁／攝影
昇恆昌金湖廣場舉辦「Hello老爸！喝霸奶瓶啤酒PK賽」，第一名由年輕爸爸陳佳輝獲得，家人也開心上台合影。記者蔡家蓁／攝影

明天是父親節，昇恆昌金湖廣場今天下午舉辦「Hello老爸！喝霸奶瓶啤酒PK賽」，邀請20位爸爸用奶瓶挑戰催瓶啤酒，現場每位老爸真的都使出「吸奶」的力氣，盡力盡快將瓶中的啤酒吸完，相當有趣。

這場另類的有趣比賽，今天下午2點在昇恆昌金湖廣場舉行，現場吸引不少民眾圍觀，還有不少參賽者的親友團也到場幫忙加油，現場加油聲、笑聲不絕於耳。

今天共有20人報名，分4場讓參加者用奶瓶挑戰喝啤酒比賽，採計分賽，最終選出4位參賽者，再進行第二回合的決賽。不少參賽爸爸都說，難度很高，吸完一瓶覺得嘴巴很酸；也有人說，用奶瓶吸，真的很難，「真的是使出吃奶的力氣」，以後不敢再催促寶寶喝奶了。

參賽的20位爸爸，很多都是年輕的爸爸，獲得第一名的陳佳輝表示，他事先沒有在家裡練習，只是到現場後，有迅速的掌握到訣竅，那就是一直吸，盡量不要讓瓶子裡有空氣，覺得快吸不到，就將瓶子放下；他說，很高興能打敗這麼多的對手，這次所獲得的3千元購物金，他將提供給老婆買禮物。

昇恆昌金湖廣場副理李明樺表示，明天就是父親節，這次特別舉辦用奶瓶喝啤酒比賽，來祝福全天下的爸爸「父親節快樂」，她說，因為怕參賽的父親，稍後還要開車，這次特別選用「零酒精」啤酒~也就是黑麥汁，未來他們也會考慮舉辦「喝高粱酒」比賽，請民眾耐心期待。

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昇恆昌金湖廣場在今天特別舉辦一場「Hello老爸！喝霸奶瓶啤酒PK賽」，邀請20位爸爸用奶瓶挑戰催瓶啤酒，現場每位老爸真的都使出「吸奶」的力氣，盡力盡快將瓶中的啤酒吸完，相當有趣。記者蔡家蓁／攝影
昇恆昌金湖廣場在今天特別舉辦一場「Hello老爸！喝霸奶瓶啤酒PK賽」，邀請20位爸爸用奶瓶挑戰催瓶啤酒，現場每位老爸真的都使出「吸奶」的力氣，盡力盡快將瓶中的啤酒吸完，相當有趣。記者蔡家蓁／攝影
昇恆昌金湖廣場舉辦「Hello老爸！喝霸奶瓶啤酒PK賽」，第二回合的決賽，每位老爸「吸」的速度都超快。記者蔡家蓁／攝影
昇恆昌金湖廣場舉辦「Hello老爸！喝霸奶瓶啤酒PK賽」，第二回合的決賽，每位老爸「吸」的速度都超快。記者蔡家蓁／攝影
昇恆昌金湖廣場舉辦「Hello老爸！喝霸奶瓶啤酒PK賽」，邀請爸爸用奶瓶挑戰催瓶啤酒，現場老爸都相當賣力。記者蔡家蓁／攝影
昇恆昌金湖廣場舉辦「Hello老爸！喝霸奶瓶啤酒PK賽」，邀請爸爸用奶瓶挑戰催瓶啤酒，現場老爸都相當賣力。記者蔡家蓁／攝影
昇恆昌金湖廣場辦「Hello老爸！喝霸奶瓶啤酒PK賽」，第一名由陳佳輝獲得，他分享奪冠心得。記者蔡家蓁／攝影
昇恆昌金湖廣場辦「Hello老爸！喝霸奶瓶啤酒PK賽」，第一名由陳佳輝獲得，他分享奪冠心得。記者蔡家蓁／攝影
昇恆昌金湖廣場舉辦「Hello老爸！喝霸奶瓶啤酒PK賽」，參與的民眾合影。記者蔡家蓁／攝影
昇恆昌金湖廣場舉辦「Hello老爸！喝霸奶瓶啤酒PK賽」，參與的民眾合影。記者蔡家蓁／攝影

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