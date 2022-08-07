扶植金門在地青年創作 風獅爺商店街辦當代藝術展

台開風獅爺商店街為扶植金門在地青年創業及文化藝術產業，即日起至9月15日，與金門新創公司-當代藝術工作室，於風獅爺商店街西棟一樓，共同舉辦「當代藝術展」，展出16名在地獨立攝影師58件創作，歡迎民眾踴躍前往欣賞。

這項展覽結合16位在地獨立攝影師『王柏文、何知一、吳宗澔、李玉銓、林子恩、時苑、高高、斜坡客棧-鍾仁杰、陳冠綸、陳宥廷、陳彥勳、黃癸、黃敏輝、溫蒂、當代藝術、廖季繆、Dj shoes、Rg』，共58件攝影作品聯合展出。除靜態攝影展外，特別於8月6日及8月13日晚間6點至10點，以派對形式結合Dj表演，讓觀眾以多元更多的形式及角度欣賞藝術創作。

當中，展者之一的鐘仁杰，父母是屏東牡丹鄉的排灣族和阿美族，他在完成金門大學建築系學業後，留在金門發展，除了參與金門發展建設，如水頭港大型旅客服務中心興建工作外，同時經營民宿，工作之餘更利用手機捕捉台灣原住民與金門碰撞的火花。

鐘仁杰也說，雖然用手機拍攝不夠專業，但這是最直接、方便記錄金門的日常方式；本身是屏東人的他，某次在太武山下看到「屏東」候車亭，相當驚訝，後來才知道「屏東」意為「屏障東半島」，指的是金沙鎮與金湖鎮交界地帶。他請朋友穿上族服，站在候車亭拍照，讓人看了格外有感。