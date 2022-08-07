蘇貞昌核定支持「新台17線」 打通高雄交通任督二脈

行政院長蘇貞昌與高雄市長陳其邁，今天視察高雄濱海聯外道路開闢工程，希望盡快完成「新台17線」最後一哩路段。蘇貞昌同意核定工程，陳其邁感謝政院協助打通高雄地區交通的任督二脈，鏈結大高雄產業發展廊帶。

新台17線北起橋頭區典昌路，南至左營區南門圓環，全長約7公里，以德民路為界，分南、北二段開闢。高市府今天在德民路，為蘇揆簡報新台17線開闢工程。左楠地區民眾已在今年6月迎來「北段」通車，也就是橋頭區典昌路至楠梓區德民路，南段道路還在努力。未來楠梓科技產業園區、楠梓產業園區、半導體先進產業基地及循環技術材料專區，預估超過7萬的就業及關聯人口進駐，需預做準備。

工務局指出，未來新台17線的全段開闢通車，可有效移轉原台17線的30至50%車流，同時縮短橋頭至左營26%車行距離、約2.6公里路程，有效減少30%行車時間，省下約15分鐘。

蘇貞昌表示，這條路線非常重要，感謝國防部、海軍司令部配合，地方協調也能圓滿快速，已清楚規畫，中央會依此核定，給予全力支持。

「這只有『緊緊緊』不可能，一定要『衝衝衝』！」陳其邁說，新台17線的闢建，是打通高雄南北交通的任督二脈，感謝行政院、國防部的協助。軍方指出，此路為民之所向，在不影響國防安全前提下，達成共識、獲得多贏。

新台17線南段都市計畫道路路線，涉及軍區營舍，陳其邁109年9月拜會國防部取得共識，以短期方案為優先，德民路至中海路的新台17線依都市計畫採平面道路開闢，規畫為雙向共4汽車道、2慢車道。經費方面由營建署生活圈計畫核定總經費8億9384萬元，今年將辦理設計、都市計畫變更及用地取得，預計112年7月動工，115年3月完工。

在南段長期方案部分，也就是中海路至南門圓環路段，因路線牴觸海軍中正路、綠帶、圍牆、海軍忠烈將士紀念塔、海軍大氣海洋局等，一度卡關。經政委吳澤成三度協調，確立以「最小抵觸營區範圍」原則辦理，市府將路幅從40公尺調整為30公尺，這些具歷史意義海軍據點不必移動，也兼具闢路需求，可望維持時速50公里。預估總工程總經費為14.39億元。市府已啟動南門圓環路型改善的規畫設計作業，預計112年4月動工、113年5月完工。

「要記取內科的教訓！」副市長林欽榮說，台北內湖科學園區上下班尖峰時段塞到不行，提速很難超過50公里，楠梓產業園區等未來有大批就業人口移入，必須超前部署。

國民黨高市議員李眉蓁說，新台17線（濱海聯外道路）一波三折，7公里路段拖延16 年，光一個北段工程已經分三期動工，為選舉剪綵三次，可說是標準的剪綵工程。蘇貞昌今天又描繪美好願景，但民眾真正關心的是還要分段施工多久，忍受多久不便。

民進黨籍高雄市議員李雅慧表示，市府後來與軍方協調，在南段長期方案的開闢作業中，是以稍微縮小路幅方式，避開對海軍忠烈將士紀念塔的影響，才順利推動。因應未來台積電等產業進駐，左楠地區路網必須加速改善。