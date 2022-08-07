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高雄楠梓產業園區動工 後勁勞宅自救會再度抗議中油

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
後勁勞宅自救會在中油後勁勞宅社區大門口抗議中油，訴求轉型正義及保有勞宅永久使用權。圖／勞宅自救會提供
後勁勞宅自救會在中油後勁勞宅社區大門口抗議中油，訴求轉型正義及保有勞宅永久使用權。圖／勞宅自救會提供

高雄楠梓產業園區今天動土卻不平靜，場內有名自稱台獨分子的女子要進場遭警方強制勸離，場外另有後勁勞宅自救會在中油後勁勞宅社區大門口抗議中油，訴求轉型正義及保有勞宅永久使用權。中油表示，後勁勞宅是陳年問題，中油溝通立場未變，尊重住戶意見。

中油高煉廠前身是日本海軍第六燃料廠，宏毅、宏榮、宏南等地是員工附屬宿舍群，中油員工陸續向中油購買勞工住宅，但因國有土地不得出售，改以出租方式辦理；宏毅、宏榮共1157戶、約4千多人只有地上權，居民爭取中油讓售土地，問題多年未解決。

為取得勞宅所有權，自救會多次發動抗爭，最近一次是今年4月前往新任董事長李順欽宏南宿舍抗議大幅調漲租金、催趕住戶。今天上午在楠梓產業園區動土儀式開始前，後勁勞宅自救會成員在距離會場300公尺外舉白布條抗議。

自救會指出，住戶歡迎行政院長蘇貞昌、支持市長陳其邁，也感謝台積電支持「社區居住正義」，不過台灣中油是「高煉廠血汗土地」，希望外界親聽人民的聲音，讓自救會成員能有一個老有所終、安身立命的地方。

自救會也訴求說，後勁勞宅的水溝、下水道已經40年以上沒有疏通清淤 ，只要下大雨排水不及，室內就會出現噴泉淹水，道路柏油路面超過20年未刨鋪，公園路燈損壞6個月也不維修，盼社區道路路燈維修由市政府「代維護」，費用由市府向中油收取。

中油表示，勞宅問題涉及層面複雜，多年來中油已經努力解決土地所有權問題，尊重住戶今日訴求。

勞宅自救會說，後勁勞宅西南公園路燈損壞6個月也不維修，很無奈。圖／勞宅自救會提供
勞宅自救會說，後勁勞宅西南公園路燈損壞6個月也不維修，很無奈。圖／勞宅自救會提供
一名自稱台獨分子的女子要進去楠梓產業園區動土會場表達意見，現場員警將她架離。記者徐白櫻／攝影
一名自稱台獨分子的女子要進去楠梓產業園區動土會場表達意見，現場員警將她架離。記者徐白櫻／攝影

中油 台積電

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