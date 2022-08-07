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高雄新台17線南段工程 蘇貞昌：核定、全力支持

中央社／ 高雄7日電

行政院長蘇貞昌今天視察高雄市新台17線開闢工程，宣布同意核定新台17線南段計畫及相關經費補助。該段工程預計民國112年7月動工，市長陳其邁感謝中央對高雄建設及發展的支持。

為紓解台17線車流，高市闢建新台17線工程，北起橋頭區典昌路，南至左營區南門圓環，全長約7公里，以德民路為界，分南北二段開闢，其中北段今年6月底已通車，南段涉及軍區營舍，市府與軍方協調取得共識，將進行後續工程。

陳其邁今天上午陪同蘇貞昌視察新台17線（濱海聯外道路）開闢工程，蘇貞昌致詞表示，這條路線很重要，蔡總統很重視大南方發展，也感謝軍方配合幫忙。

蘇貞昌說，新台17線南段長期路型已定案，因此同意核定該案計畫的報核及相關經費依規定補助，全力支持，希望加速建設讓民眾早點享受到成果。

陳其邁表示，原台17線路幅受限，常塞車，考量地方發展需求，市府規畫開闢1條截彎取直的南北向快速道路，達到轉移原台17線交通車流，縮短車行距離及時間，帶動高雄沿海地區產業及觀光發展，也讓交通和運輸更方便暢通。

高雄市副市長林欽榮表示，南段工程與軍方取得共識後，德民路至中海路的新台17線採平面道路開闢，規畫為雙向共4汽車道2慢車道，今年將辦理設計、都市計畫變更及用地取得，預計112年7月動工、115年3月完工。

蘇貞昌 陳其邁 高雄市

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