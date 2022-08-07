楠梓產業園區動土 陳其邁感謝台積電讓中油華麗轉身

台積電宣布高雄設廠未滿一年，楠梓產業園區今天在各界注目下動土，行政院長蘇貞昌、經濟部長王美花等人參與，高市府大陣仗排出多達92人的動土儀式。市長陳其邁表示，感謝中央支持及市民信任，讓他在2年任期屆滿前完成產業轉型，以後搭車到高雄的第一站不再是煉油廠，會變成台積電園區。

中油五輕廠轉型高科技產業園區，高市府去年7月展開土地報編，在一年時間內達成土地整汙、解列、簽約及動工程序。今天上午楠梓產業園區動土，高雄藍綠議員欣喜迎接台積電進駐高雄，除中央部會代表外，台積電由副總經理王英郎出席，但他低調未上台致詞也未受訪。

行政院長蘇貞昌指出，幾十年來高雄為台灣做出巨大貢獻，所以蔡總統上任來提出大南方計畫讓國土均勻發展，要讓曾經辛苦努力貢獻的人也能在轉型過程中前進，中央大力支持鐵路地下化、高雄流行音樂中心、台灣燈會等計畫，在陳其邁緊緊緊動作下，高雄展現快速前進改變。

蘇貞昌說，今天動土的地點是當年重工業留下的238公頃土地，在地方有遠見及中油支持下轉型，也謝謝台積電規劃進駐，另帶來國際大廠，整個高雄在陳其邁有遠見規劃下，蛻變讓人刮目相看。

陳其邁指出，楠梓產業園區動土，希望讓原來中油五輕的舊址華麗轉身，由台積電進駐，順利轉型成高科技園，再加上楠梓產業園區、橋頭科學園區、路科、南科及幾個工業區，從台南到高雄，儼然成全球最有競爭力、最具活力的一個完整的半導體產業聚落。