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金門國家公園「夜間大探索」課程 帶親子夜訪中山林

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門國家公園管理處昨晚推出「夜間大探索」課程，親子善用照明，觀察中山林的夜間生態。記者蔡家蓁／攝影
金門國家公園管理處昨晚推出「夜間大探索」課程，親子善用照明，觀察中山林的夜間生態。記者蔡家蓁／攝影

漫長暑假何處去，金門國家公園管理處今年夏天推出「自然野趣探索中山林大自然」系列活動，分4場次，邀請金門地區親子及學生參與，昨晚「夜間大探索」課程帶領親子夜訪中山林，不少小朋友都說「好好玩」。

金門國家公園管理處今天表示，「夜間大探索」是自然野趣探索中山林系列活動，邀請黃一峯及吳尊賢2位專業老師，帶領親子們夜探中山林的自然環境，在漆黑的森林裡，利用燈光及眼睛找尋棲息在樹上的各種生物，同時也透過耳朵聆聽蟲鳴，一起尋找夜貓子動物們的蹤跡。

「你看，這是大青蛙」、「樹上有好大的蜘蛛網」....活動現場只見小朋友七嘴八舌的提問，還伴隨不時的驚叫聲，現場氣氛熱絡，主辦單位希望引導親子們運用靈敏的眼睛和耳朵，感受夜晚森林的魅力，探索夜間自然的奧秘。

金管處副處長黃怡平表示，自然野趣探索大自然系列活動，在中山林辦理「夜間大探索」及「發現中山林」各兩場次，引領親子一同自身邊開始，以體驗式教學激發孩子的潛能，寓教於樂、親近自然，兩場活動相當受歡迎，幾乎是一開放報名，就瞬間額滿。

金管處也表示，中山林擁有豐富多樣的動、植物生態，十分適合進行自然觀察與環境學習，藉由五感的覺知、透過探索與學習，在親子共學的過程中，重新認識生活中的自然元素，並創造父母與孩子難以忘懷的回憶，享受親子家庭的快樂時光。

在專業老師的帶領下，親子夜訪生態資源豐富的中山林，連樹上的大蜘蛛網也是教材。記者蔡家蓁／攝影
在專業老師的帶領下，親子夜訪生態資源豐富的中山林，連樹上的大蜘蛛網也是教材。記者蔡家蓁／攝影
金門國家公園管理處昨晚推出「夜間大探索」課程，帶領親子夜訪中山林，行前教育親子開心合影。記者蔡家蓁／攝影
金門國家公園管理處昨晚推出「夜間大探索」課程，帶領親子夜訪中山林，行前教育親子開心合影。記者蔡家蓁／攝影
金門國家公園管理處昨晚推出「夜間大探索」課程，小朋友手捧著大青蛙，也不覺得害怕。記者蔡家蓁／攝影
金門國家公園管理處昨晚推出「夜間大探索」課程，小朋友手捧著大青蛙，也不覺得害怕。記者蔡家蓁／攝影

親子 金門 國家公園

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