金門國家公園「夜間大探索」課程 帶親子夜訪中山林

漫長暑假何處去，金門國家公園管理處今年夏天推出「自然野趣探索中山林大自然」系列活動，分4場次，邀請金門地區親子及學生參與，昨晚「夜間大探索」課程帶領親子夜訪中山林，不少小朋友都說「好好玩」。

金門國家公園管理處今天表示，「夜間大探索」是自然野趣探索中山林系列活動，邀請黃一峯及吳尊賢2位專業老師，帶領親子們夜探中山林的自然環境，在漆黑的森林裡，利用燈光及眼睛找尋棲息在樹上的各種生物，同時也透過耳朵聆聽蟲鳴，一起尋找夜貓子動物們的蹤跡。

「你看，這是大青蛙」、「樹上有好大的蜘蛛網」....活動現場只見小朋友七嘴八舌的提問，還伴隨不時的驚叫聲，現場氣氛熱絡，主辦單位希望引導親子們運用靈敏的眼睛和耳朵，感受夜晚森林的魅力，探索夜間自然的奧秘。

金管處副處長黃怡平表示，自然野趣探索大自然系列活動，在中山林辦理「夜間大探索」及「發現中山林」各兩場次，引領親子一同自身邊開始，以體驗式教學激發孩子的潛能，寓教於樂、親近自然，兩場活動相當受歡迎，幾乎是一開放報名，就瞬間額滿。