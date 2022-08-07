會動的名畫 藝術家陳伯義迎城隍成果展吸引民眾聆賞

全世界有3幅會動的名畫，1幅在法國、1幅在漳州、1幅在古寧頭戰史館，第四幅昨日在後浦展出，就是藝術家陳伯義的駐村成果展「迎城隍·佑浯島」，陳伯義藉由影像堆疊手法，把宗教事件拼成一幅民俗活動的浮世繪，從庇佑浯島的城隍遶境轉化為戲劇性場景，將浯島迎城隍的各種元素組合，引領觀眾感受祭典的歡慶。

金門縣文化局與國立台南生活美學館首度合作辦理青年藝術家進駐金門大地吳心泉宅，透過駐村藝術家的觀察及與創作，與居民互動實踐藝術行動計畫。駐村成果展「迎城隍．佑浯島」，昨開展，展示藝術家陳伯義記錄迎城隍信仰及陣頭文化，吸引不少民眾到場參加。

陳伯義表示，自己一直投注台南拍攝民俗活動，這次金門駐村創作和記錄，是以迎城隍做起點，未來將以打花草陣頭做口述歷史調查。

金門縣文化局表示，浯島迎城隍是金門最具指標性的民俗文化祭典活動之一，其意義不僅是信仰的凝聚、遶境的藝陣，更是社區自主參與的全民運動，傳承金門在地的信仰與陣頭藝術。攝影藝術家陳伯義透過鏡頭見證信仰文化的虔誠與神聖，包含2022年適逢全球大旱，城隍巡安遶境期間屢降甘霖，以作品記錄「雨中迎城隍」的奇蹟。

另外，巡安大典過程中，迎城隍隊伍與金防部演習的裝甲車在八二三戰役勝利紀念碑不期而遇，藝術家捕捉瞬間拍下「裝甲車護城隍」的歷史鏡頭，展現金門戰地及信仰文化的交融。此次展出的作品，藝術家陳伯義藉由影像堆疊手法，把宗教事件拼成一幅民俗活動的浮世繪。

金門縣文化局長許績鑫也指出，文化局長年投入社區發展，相當認同藝術轉動社區的理念，願意全力支持與提供協助。此次為繼本縣攝影作品7月中在台南生活美學館合作展出，緊接著安排陳伯義藝術家的作品在兩地踫撞新視野的火花，期盼建立長期合作與互惠管道。歡迎民眾參觀，以藝術家不同的視野觀看金門。